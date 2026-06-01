Магнитные бури накроют Новосибирскую область

Автор: Артем Рязанов

Первая волна геомагнитных колебаний накроет регион уже 1 июня

В начале июня в Новосибирской области прогнозируется усиление геомагнитной активности. Об этом сообщили Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики.

Эксперты ожидают, что 1 июня геомагнитные колебания могут достигнуть 4 баллов. Это не соответствует уровню магнитной бури, который начинается с 5 баллов и классифицируется как слабая буря уровня G1. Также повышенная геомагнитная активность возможна 3 июня.

Как рассказывает Om1 Новосибирск, с 11 по 13 июня стоит ожидать более значительных возмущений магнитосферы. Наиболее тревожным днём, согласно прогнозам, станет 11 июня. В этот день специалисты предсказывают магнитную бурю уровня G2, что означает её среднюю интенсивность.

На следующий день, 12 июня, прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. 13 июня магнитосфера также останется неспокойной, однако показатели должны уменьшиться до 4 баллов. В оставшиеся дни июня значительных геомагнитных всплесков пока не предвидится.

Во время магнитных бурь тем, кто подвержен метеозависимости, рекомендуется внимательнее следить за своим состоянием. Многие из них испытывают головные боли, слабость, усталость и колебания артериального давления. Если самочувствие ухудшается, рекомендуется уменьшить физическую активность и больше отдыхать.

Ранее редакция сообщала о том, что одна из мощнейших в этом году магнитных бурь накроет Новосибирск.

Источник фото: нейросеть Алиса

Одна из мощнейших в этом году магнитных бурь накроет Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

Утром 2 октября астрофизики наблюдали мощную солнечную вспышку.

— Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю, — говорится в заявлении Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Читать полностью

Мощный магнитный шторм G5 обрушится на Новосибирскую область 16 сентября

Автор: Ольга Кирсанова

Ученые Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН предупредили о приближающемся геомагнитном шторме категории G5, который может затронуть Новосибирск.

Как заявляют специалисты, по предварительным расчетам, фронт выброса достигнет магнитосферы Земли в понедельник, 16 сентября.

Читать полностью

На Новосибирск обрушилась магнитная буря

Автор: Артем Рязанов

Магнитное поле Земли пока не влияет на людей, но метеозависимые уже могут ощущать приближение слабой магнитной бури. В ближайшие сутки они могут испытывать недомогание.

По данным сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, во вторник, 27 августа, вечером ожидается повышение геомагнитной активности.

Читать полностью

Мощный удар магнитной бури почувствуют жители Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске 10 августа 2024 года ожидается магнитная буря. Эту информацию опубликовал сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно опубликованным данным, геомагнитный удар достигнет шести баллов. Магнитная буря может вызвать головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном у метеозависимых людей. Пик явления придётся на период с 00:00 до 18:00, а затем ожидается спад.

Читать полностью

Специалисты предупредили о магнитной буре в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

24 июля в Новосибирске ожидается магнитная буря уровня G2.

Как сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, метеозависимым людям стоит обратить внимание на возможное ухудшение самочувствия в период с 06:00 до 15:00.

Читать полностью

Магнитная буря обрушится в выходные на Новосибирск

Автор: Ольга Кирсанова

В предстоящую субботу, 29 июня, на Новосибирск обрушится магнитная буря. О колебаниях в магнитосфере сибиряков предупредили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данным специалистов, слабые колебания в атмосфере начнутся уже в пятницу, 28 числа, а в субботу  геомагнитный удар достигнет 5 баллов.

Изменения в магнитном поле могут вызвать у метеозависимых людей головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

