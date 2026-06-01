Магнитные бури накроют Новосибирскую область

В начале июня в Новосибирской области прогнозируется усиление геомагнитной активности. Об этом сообщили Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики.

Эксперты ожидают, что 1 июня геомагнитные колебания могут достигнуть 4 баллов. Это не соответствует уровню магнитной бури, который начинается с 5 баллов и классифицируется как слабая буря уровня G1. Также повышенная геомагнитная активность возможна 3 июня.

Как рассказывает Om1 Новосибирск, с 11 по 13 июня стоит ожидать более значительных возмущений магнитосферы. Наиболее тревожным днём, согласно прогнозам, станет 11 июня. В этот день специалисты предсказывают магнитную бурю уровня G2, что означает её среднюю интенсивность.

На следующий день, 12 июня, прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. 13 июня магнитосфера также останется неспокойной, однако показатели должны уменьшиться до 4 баллов. В оставшиеся дни июня значительных геомагнитных всплесков пока не предвидится.

Во время магнитных бурь тем, кто подвержен метеозависимости, рекомендуется внимательнее следить за своим состоянием. Многие из них испытывают головные боли, слабость, усталость и колебания артериального давления. Если самочувствие ухудшается, рекомендуется уменьшить физическую активность и больше отдыхать.

