На улице Петухова в Новосибирске установят новый знак

В Новосибирске на улице Петухова, между домами № 95 и № 103, появится новый дорожный знак «Остановка запрещена». Его установка связана с изменениями в организации дорожного движения на этой улице, которые направлены на снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщила мэрия города.
В администрации сообщили, что после 23 октября на указанном участке дороги установят знак «Остановка запрещена».
В связи с установкой дорожных знаков, мэрия призывает водителей быть внимательными при движении по улице Петухова. Необходимо строго следовать правилам дорожного движения и соблюдать установленный скоростной режим.
Стоит отметить, что на этом участке ул Петухова нередко можно встретить припаркованные грузовые автомобили и фуры.
Ранее редакция сообщала о том, что ограничение на движение авто вводится на нескольких улицах Новосибирска.
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