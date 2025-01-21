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Микрофинансовый бизнес будет еще активнее развивать направление скоринга

  • 21/01/2025, 09:00

Константин Шарапов, генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов ВебЗайм):

Микрофинансовый бизнес будет еще активнее развивать направление скоринга— В 2025 год рынок ждут очередные изменения со стороны ЦБ, к которым предстоит серьезно подготовиться.

Уже с 1 июля 2025 года максимальная сумма переплат, которую МФО сможет начислять заемщику, не будет превышать 100% от тела долга. А это существенный удар по рентабельности игроков, которым теперь нужно существенно изменять свои бизнес-процессы.

Этим же летом начнет действовать запрет на «новацию договора потребительского кредитования», когда клиент, не имеющий возможности погасить текущий заем в срок, берет новый кредит для его погашения. Рынок, очевидно, будет ждать очередной «спад», который скажется на финансовых показателях, которые нужно будет восстанавливать альтернативными путями.

Более того, уже сейчас стоит быть готовыми и к анонсированной изменениям 2026-2027 годов — ограничениям по количеству «дорогих» займов и правилу «один заем в одни руки», а также снижению предельной ставки с текущих 0,8% в день до 0,5%.

Чтобы не терять стабильность, многие компании, которые до этого работали только с PDL-займами — краткосрочными займами «зарплаты», уже сейчас вводят в свою линейку среднесрочные IL-продукты.

Микрофинансовый бизнес будет еще активнее развивать направление скоринга для высококачественной оценки портфелей и обеспечения возврата собственных средств, а также вкладывать максимум средств и усилий в автоматизацию.

Фото предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования МФО займы онлайн


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