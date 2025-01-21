Рост инвестиций в работу с репутацией и продвижение услуг

— В 2025 году микрофинансовые организации вынуждены будут увеличивать затраты и наращивать компетенции в продвижении своих услуг, в работу с репутацией компании в связи с ростом конкуренции за клиентов. Уже недостаточно просто предоставлять качественные услуги. Важно иметь чёткие конкурентные преимущества для конкретной целевой аудитории, расширять возможности для узких сегментов, повышать сервис оказываемых услуг, в том числе с помощью ИТ-разработок, при этом оставаться круглосуточно доступными для диалога «человека с человеком».

Компании будут пересматривать продуктовые линейки в пользу более длинных и дешевых для клиентов продуктов, оптимизировать внутренние процессы и повышать операционную эффективность бизнеса, пересматривать скоринговые модели и риск-аппетиты.

Не исключено, что крупные игроки в ближайшем будущем начнут развивать дочерние компании, которые сфокусируются на новых продуктах и целевых аудиториях, наберутстатистику и клиентский опыт, перед тем как включать их в общий портфель займов.

Микрофинансовым организациям потребуется учесть в бюджете дополнительные затраты, связанные с введением механизма самозапрета, снижением предельных переплат по займу, запретом на новацию договора потребкредитования, изменением порядка расчета величины среднемесячного платежа физического лица по заключенному договору займа и введением дополнительных требований к формированию кредитных историй.

Фото предоставлено компанией МФК «Лайм‑Займ». Автор фото: Павел Рыжков