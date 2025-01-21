Тренд на глубокий пересмотр клиентских стратегий

— Первостепенной задачей в 2025 году для рынка МФО станет адаптация к новым регуляторным ограничениям, включая внедрение механизма самозапрета на получение займов. Это потребует глубокого пересмотра клиентских стратегий.

Еще одним приоритетом станет укрепление цифровой инфраструктуры, которая позволит компаниям повысить точность оценки заемщиков и эффективность работы с клиентами. Кроме того, отрасли необходимо продолжить наращивать доверие клиентов за счет прозрачности условий и финансового просвещения.

Наконец, одной из важнейших задач станет повышение операционной эффективности, что позволит выдерживать конкуренцию в условиях ужесточения требований.

Фото предоставлено компанией «МигКредит», из личного архива компании