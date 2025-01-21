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Стартует глобальное реформирование рынка МФО

  • 21/01/2025, 09:00

Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер»:

Стартует глобальное реформирование рынка МФОТак, с 1 июля этого года нас ждет снижение максимальной суммы начислений со 130% до 100% годовых. Основная масса заемщиков изменений не почувствует, и для большинства компаний это нововведение также не станет решающим. Дело в том, что основную массу долгов МФО взыскивают в первые 30-90 дней с момента ее образования, и за это время начисленная сумма не достигнет 100% годовых.

Еще одно нововведение — это запрет на замену одного долга другим. В том числе, запрет рефинансирования займов. Это ограничение довольно многогранно: с одной стороны, регулятор хочет остановить цепочку неразумных действий отдельных клиентов МФО, которые берут каждый новый займ на погашение предыдущего.

С другой стороны, мы увидим определенные трудности для россиян, желающих рефинансировать займы, взятые под высокий процент, на более выгодные в другой компании.

В целом, полный запрет рефинансирования приведет к тому, что часть клиентов уйдет в глубокую просрочку, и они окажутся надолго отрезаны рынка заемных средств. В то же время другая часть отправится за рефинансированием к теневым кредиторам, рискуя столкнуться со злоупотреблениями с их стороны.

Фото предоставлено компанией МФК «Займер». Автор фото: Станислав Целуйкин

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования МФО займы онлайн


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