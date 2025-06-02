Министру ЖКХ Новосибирской области Архипову вынесли приговор

Центральный районный суд признал министра ЖКХ Новосибирской области виновным в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Его приговорили к 1,5 годам в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 1 год 6 месяцев. Однако ему было зачтено время содержания под стражей и в этой части чиновник был освобожден от наказания.

— Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокуратуры области на сумму более 220 млн рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, глава ведомства Денис Архипов был задержан в марте 2024 года. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий и злоупотребление ими (статьи 286 и 285 УК РФ). По версии следствия, министр незаконно отказался от требования уплаты банковской гарантии, предоставленной компании ООО «Экология-Новосибирск» для работы в качестве регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В результате его действий, как полагают следователи, бюджет региона недополучил 220 миллионов рублей.

Кроме того, согласно материалам дела, в июле 2018 года чиновник, не имея на то соответствующих полномочий, подписал договор с АО «Экооператор» о выделении бюджетных средств. Несмотря на то, что компания не одержала победу в конкурсе на получение статуса регионального оператора, чиновник всё же предоставил ей 10 миллионов рублей.

В марте 2024 года по решению суда Архипова поместили в СИЗО. В феврале 2025 года ему изменили меру пресечения и перевели под домашний арест.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура требует семь лет тюрьмы для главы ЖКХ Новосибирской области Архипова.