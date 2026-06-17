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Бизнес Общество

Нескольким тысячам новосибирцев заблокировали доступ к аренде самокатов

Автор: Артем Рязанов

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Они не прошли возрастной контроль, разрешающий использовать СИМ

С начала сезона аренды самокатов в 2026 году сервис Яндекс Go запросил дополнительное подтверждение возраста у 143 тысяч пользователей по всей России. Среди них около 5 тысяч являются жителями Новосибирска. Для проверки применяется технология фотоконтроля: пользователям нужно было загрузить селфи и снимок паспорта.

Проверка назначается, в частности, при подозрительном поведении в сервисе (например, при нарушении правил — неправильной парковке или проезде по пешеходному переходу без спешивания) либо на основании обращений горожан с фото- или видеоматериалами, где самокат используют лица младше 18 лет.

— До подтверждения возраста аренда самокатов недоступна. Если совершеннолетие не подтвердится, доступ к сервису закрывают, — отметили в компании.

Из 5 тысяч новосибирских пользователей, получивших требование о проверке, документы предоставили более 500 человек. Из них свыше 400 не смогли подтвердить достижение 18-летнего возраста и потеряли доступ к аренде. Около 150 пользователей успешно прошли проверку и вновь могут брать самокаты.

— Порядка 4,5 тысяч человек пока не предоставили необходимые документы и временно не имеют возможности арендовать транспорт, — констатировал оператор кикшеринга.

Напомним, в апреле в Новосибирске были внесены изменения в порядок размещения и использования средств индивидуальной мобильности на территории города. Сервисы кикшеринга также вводят возрастные ограничения на аренду: 16-18 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские депутаты предложили приостановить деятельность операторов самокатов. Речь идет о работе парковок, которые еще не согласованы. Также депутаты потребовали проверить парк кикшеринговых компаний.

Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : самокаты проверка

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Суд вернул санаторию «Речкуновский» статус памятника

Новосибирцы узнали расписание первых матчей сезона КХЛ 2026/2027

Автор: Артем Рязанов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2026/2027. Старт 19-го сезона запланирован на 5 сентября 2026 года — в этот день пройдут сразу 6 матчей. Чемпионат продлится до 20 марта 2027 года: в нём состоится 748 встреч, а общее число игровых дней составит 182. В турнире примут участие 22 клуба — по 11 в конференциях «Запад» и «Восток». Каждая команда сыграет по 68 матчей.

Новосибирский ХК «Сибирь» откроет сезон 5 сентября выездной игрой в Казани против «Ак Барса». Второй матч новосибирцы также проведут на выезде — 7 сентября в Астане против «Барыса». Затем команда вернётся в Новосибирск и на льду «Сибирь-Арены» сыграет три домашние встречи: 10 сентября с «Амуром» (Хабаровск), 13 сентября — с «Автомобилистом» (Екатеринбург), а 16 сентября встретится с «Нефтехимиком» (Нижнекамск).

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Отечественную вакцину от рака одобрили для применения в России

Автор: Артем Рязанов

Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства, сообщила в интервью, что российскую мРНК-вакцину «Онкорна», предназначенную для лечения колоректального рака, можно будет использовать на более ранних этапах терапии.

— При наличии подтверждённой микросателлитной нестабильности опухоли можно назначать терапию и на более ранних стадиях, — сказала она РИА Новости.

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Суд вернул санаторию «Речкуновский» статус памятника

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский областной суд принял решение, которое возвращает зданию главного корпуса санатория «Речкуновский» статус объекта культурного наследия. Ранее региональная Госинспекция по охране объектов культурного наследия своим приказом исключила постройку из перечня выявленных памятников и отказалась включать её в Единый государственный реестр. Этот акт был признан судом неправомерным.

Судебный процесс длился около года. Иск о защите здания подала общественная организация — Новосибирское областное отделение ВООПИиК. Решающую роль в деле сыграла судебная независимая экспертиза, проведённая московским специалистом. Эксперт подтвердила архитектурную значимость объекта, отметив, что его входная группа уникальна для Сибири и напоминает оформление Пашковского дома в Москве.

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Порядок подготовки предприятий к работе в военное время утверждают в Татарстане

Автор: Артем Рязанов

«В военное время предприятия Татарстана обязаны разрабатывать меры защиты производственной инфраструктуры. Им также необходимо оценивать устойчивость объектов, выявлять уязвимые места и прогнозировать последствия возможных ударов». Об этом говорится в проекте постановления кабинета министров республики, опубликованном на официальном сайте субъекта федерации.

Эти требования касаются организаций, отнесенных к категориям ГО, имеющих мобилизационные задания и продолжающих работу в условиях военного времени.

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15 компаний из Новосибирска внедрят роботизированные решения при поддержке ФЦК

К 2030 году Федеральный центр компетенций (ФЦК) планирует содействовать полутора тысячам отечественных предприятий в роботизации производственных процессов. Типичный проект роботизации на заводе занимает два месяца и начинается с детального анализа и выявления проблемных зон. Специалисты затем формулируют требования к роботизированным системам и подбирают наиболее подходящие конфигурации. Проводится также всесторонний анализ экономической целесообразности: оцениваются текущие финансовые показатели участка, затраты на внедрение роботов и ожидаемая экономическая выгода.

В настоящее время в этом направлении сотрудничают 15 компаний из Новосибирска, включая кирпичный завод «Ликолор», изготовителя печей и каминов «Теплодар», Новосибирский электровозоремонтный завод, химическое предприятие «Анозит», НИИ электронных приборов, завод радиодеталей «Оксид», Новосибирский завод искусственного волокна, а также компанию «Смородина» и других.

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Новосибирские пчеловоды собрали 590 тонн мёда

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область вошла в пятёрку лидеров Сибири по производству сладкого продукта. В 2025 году пчеловоды региона собрали 590 тонн мёда. По этому показателю область заняла пятое место среди территорий Сибирского федерального округа. Впереди расположились Алтайский край с 5,6 тыс. тонн, Кемеровская область (850 тонн), Красноярский край (702 тонны) и Иркутская область (534 тонны). При этом Томская область отстала от Новосибирской всего на 112 тонн, а Омская — на 217 тонн.

В целом по Сибири производство сладкого продукта демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2025 года округ собрал 9,4 тысячи тонн мёда, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Это позволило СФО занять третье место в стране, пропустив вперёд только Приволжский и Центральный федеральные округа. Дальний Восток отстаёт от Сибири почти в 2,5 раза.

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

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