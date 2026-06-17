Нескольким тысячам новосибирцев заблокировали доступ к аренде самокатов

С начала сезона аренды самокатов в 2026 году сервис Яндекс Go запросил дополнительное подтверждение возраста у 143 тысяч пользователей по всей России. Среди них около 5 тысяч являются жителями Новосибирска. Для проверки применяется технология фотоконтроля: пользователям нужно было загрузить селфи и снимок паспорта.

Проверка назначается, в частности, при подозрительном поведении в сервисе (например, при нарушении правил — неправильной парковке или проезде по пешеходному переходу без спешивания) либо на основании обращений горожан с фото- или видеоматериалами, где самокат используют лица младше 18 лет.

— До подтверждения возраста аренда самокатов недоступна. Если совершеннолетие не подтвердится, доступ к сервису закрывают, — отметили в компании.

Из 5 тысяч новосибирских пользователей, получивших требование о проверке, документы предоставили более 500 человек. Из них свыше 400 не смогли подтвердить достижение 18-летнего возраста и потеряли доступ к аренде. Около 150 пользователей успешно прошли проверку и вновь могут брать самокаты.

— Порядка 4,5 тысяч человек пока не предоставили необходимые документы и временно не имеют возможности арендовать транспорт, — констатировал оператор кикшеринга.

Напомним, в апреле в Новосибирске были внесены изменения в порядок размещения и использования средств индивидуальной мобильности на территории города. Сервисы кикшеринга также вводят возрастные ограничения на аренду: 16-18 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские депутаты предложили приостановить деятельность операторов самокатов. Речь идет о работе парковок, которые еще не согласованы. Также депутаты потребовали проверить парк кикшеринговых компаний.