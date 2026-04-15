Нарушения в размещении электросамокатов в Новосибирске уже нашли депутаты

Депутаты транспортного комитета регионального парламента предложили Госавтоинспекции МВД России по Новосибирской области увеличить количество профилактических рейдов за соблюдением правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщила зампредседателя комитета Елена Тырина. От мэрии парламентарии потребовали обеспечить контроль за вступившим в силу постановлением об использовании и порядке размещения электросамокатов.

— К сожалению, сейчас мы видим массу нарушений пунктов этого постановления. Это, прежде всего, размещение более 10 СИМов одного оператора на одной парковке — поголовно везде более десяти. Это превышение минимального расстояния — 100 м между парковками. Они стоят гораздо ближе, если брать такие общественные места, как площадь Калинина и т.д. Не везде есть разметка, не везде соблюдена площадь под парковочное пространство. Нарушения очевидны. Хотелось бы, чтобы был обеспечен контроль со стороны мэрии, — подчеркнула Елена Тырина.

При этом она констатировала, что в связи с началом сезона прокатных самокатов в городе уже возникают аварии с участием пешеходов и людей, движущихся на самокатах.

Напомним, на минувшей неделе мэрия Новосибирска утвердила новые правила размещения и использования средств индивидуальной мобильности на территории города.

В частности, муниципалитет запретил эксплуатацию самокатов с 22 часов до 7 утра, а также определил условия использования парковок для самокатов:

Размер одного места размещения СИМ не должен превышать 5 метров в длину и 1,5 метра в ширину;

Ширина тротуара от границ места размещения СИМ должна составлять не менее 2,25 метров;

Расстояние между местами размещения СИМ должно быть не менее 100 метров;

СИМ не должно препятствовать нормальному передвижению пешеходов и других участников дорожного движения;

СИМ должны стоять на подножке, не опираясь на объекты уличной инфраструктуры;

В месте размещения должно находиться не более 10 СИМ, принадлежащих одному специализированному оператору;

Места размещения кикшеринговая компания может использовать с 1 апреля по 30 октября.

Ранее редакция сообщала о том, что операторы самокатов не обращались в мэрию Новосибирска за участками для парковок. В прошлом году власти согласовали 333 места размещения средств индивидуальной мобильности в городе.