Нарушения в размещении электросамокатов в Новосибирске уже нашли депутаты

Автор: Юлия Данилова

Они потребовали от мэрии города контролировать исполнение нового постановления

Депутаты транспортного комитета регионального парламента предложили Госавтоинспекции МВД России по Новосибирской области увеличить количество профилактических рейдов за соблюдением правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщила зампредседателя комитета Елена Тырина. От мэрии парламентарии потребовали обеспечить контроль за вступившим в силу постановлением об использовании и порядке размещения электросамокатов.

— К сожалению, сейчас мы видим массу нарушений пунктов этого постановления. Это, прежде всего, размещение более 10 СИМов одного оператора на одной парковке — поголовно везде более десяти. Это превышение минимального расстояния — 100 м между парковками. Они стоят гораздо ближе, если брать такие общественные места, как площадь Калинина и т.д. Не везде есть разметка, не везде соблюдена площадь под парковочное пространство. Нарушения очевидны. Хотелось бы, чтобы был обеспечен контроль со стороны мэрии, — подчеркнула Елена Тырина.

При этом она констатировала, что в связи с началом сезона прокатных самокатов в городе уже возникают аварии с участием пешеходов и людей, движущихся на самокатах.

Напомним, на минувшей неделе мэрия Новосибирска утвердила новые правила размещения и использования средств индивидуальной мобильности на территории города.

В частности, муниципалитет запретил эксплуатацию самокатов с 22 часов до 7 утра, а также определил условия использования парковок для самокатов:

  • Размер одного места размещения СИМ не должен превышать 5 метров в длину и 1,5 метра в ширину;
  • Ширина тротуара от границ места размещения СИМ должна составлять не менее 2,25 метров;
  • Расстояние между местами размещения СИМ должно быть не менее 100 метров;
  • СИМ не должно препятствовать нормальному передвижению пешеходов и других участников дорожного движения;
  • СИМ должны стоять на подножке, не опираясь на объекты уличной инфраструктуры;
  • В месте размещения должно находиться не более 10 СИМ, принадлежащих одному специализированному оператору;
  • Места размещения кикшеринговая компания может использовать с 1 апреля по 30 октября.

Ранее редакция сообщала о том, что операторы самокатов не обращались в мэрию Новосибирска за участками для парковок. В прошлом году власти согласовали 333 места размещения средств индивидуальной мобильности в городе.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Рубрики : Бизнес Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : самокаты депутаты Аренда самокатов

В Новосибирске штрафы за нарушения правил земельных работ увеличат в 10 раз

Автор: Мария Гарифуллина

Мэрия Новосибирска выступила с законодательной инициативой об увеличении штрафов за нарушения правил проведения земельных работ. На заседании постоянной комиссии новосибирского горсовета данная инициатива была поддержана. Законопроект будет внесен на рассмотрение Законодательного собрания Новосибирской области.

В настоящее время ответственность для юридических лиц за нарушение порядка проведения земельных работ предусмотрена в размере от 20 до 30 тысяч рублей. При этом такие нарушения являются очень распространёнными: те, кто проводит разрытия, нарушают сроки выполнения земляных работ и восстановления благоустройства.

В мэрии Новосибирска заверили в соблюдении сроков ремонта моста через Тулу

Автор: Артем Рязанов

Работы на автомобильном мосте через реку Тулу в Кировском районе Новосибирска выполняются по плану и с соблюдением высокого качества. К 16 апреля строители установят три балки первого пролетного строения переправы, как сообщил на аппаратном совещании мэр Новосибирска глава муниципального учреждения «Гормост» Виктор Слепец.

— У нас сейчас реализуются два объекта: это автодорожный мост через реку Димитровку и мост через реку Тулу. И хочу довести до вас информацию, что на данный момент работы выполняются в соответствии со строгими условиями контракта, в срок, без нарушения качества, — рассказал Слепец.

Мэрия Новосибирска объяснила смену директора школы №170

Автор: Оксана Мочалова

В школе №170 Новосибирска с 1 апреля 2026 года сменился руководитель. Новым директором назначена Марина Ибрагимова, ранее работавшая в лицее №176. Это решение вызвало недовольство части родителей и педагогов, которые не ожидали такой перемены.

Инициативная группа родителей утверждает, что прежний исполняющий обязанности директора Оксана Черникова пользовалась поддержкой коллектива, но не была утверждена в должности. По словам авторов обращения (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.), процедура назначения прошла без публичного обсуждения, а мнение учителей не учитывалось.

Мэрия Новосибирска усиливает контроль за гарантийными дорогами

В Новосибирске обследовано 20% дорог, находящихся на гарантии после ремонта.

Мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании с руководителями структурных подразделений мэрии поставил задачу провести инвентаризацию улиц, находящихся на гарантии. В приоритет поставить объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – к ним должно быть наиболее ответственное отношение.  И в целом - ни один объект не выпускать из поля зрения. Подрядчики должны за счёт своих оборотных средств навести там порядок. Из бюджета города на эти цели деньги тратить не будут.

ГК «Расцветай» готовит к сдаче три дома в квартале «Расцветай на Красном»

Красный проспект — главная историческая магистраль столицы Сибири, которой в этом году исполняется 130 лет. Проспект обрел свой вектор как фрагмент старинного Барнаульского тракта. Выражение «живу на Красном» у новосибирцев, как и сто лет назад, означает высокий уровень комфорта и престижа.

Одно из удачных мест для жизни — респектабельная и спокойная локация, вблизи станции метро «Заельцовская» и площади Калинина.

От проекта к стенам: почему выставка «Свой дом» в апреле – обязательная точка маршрута для каждого строителя и домовладельца

Частным застройщикам и профессиональным участникам рынка ИЖС выставка «Свой дом» предлагает насыщенную деловую программу, ориентированную на практические решения для рынка малоэтажного строительства.

Официальный партнер деловой программы – агрегатор загородной недвижимости ДомГис (ООО «Всё про Загород») совместно с организаторами выставки подготовил серию мероприятий с участием профильных экспертов по маркетингу, сделкам с землей и домами, юридическим аспектам и работе с клиентами.

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

