Самокаты в Новосибирске запретят использовать по ночам

На сайте мэрии Новосибирска размещен проект постановления, которым предлагается внести корректировки в порядок размещения и использования средств индивидуальной мобильности на территории города.

В частности, муниципалитет предлагает запретить эксплуатацию самокатов с 22 часов до 7 утра, а также определяет условия использования парковок для самокатов:

Размер одного места размещения СИМ не должен превышать 5 метров в

длину и 1,5 метра в ширину;

Ширина тротуара от границ места размещения СИМ должна составлять не менее 2,25 метров;

Расстояние между местами размещения СИМ должно быть не менее 100 метров;

СИМ не должно препятствовать нормальному передвижению пешеходов и других участников дорожного движения;

СИМ должны стоять на подножке, не опираясь на объекты уличной инфраструктуры;

В месте размещения должно находиться не более 10 СИМ, принадлежащих одному специализированному оператору;

Места размещения кикшеринговая компания может использовать с 1 апреля по 30 октября.

— Использование парковок, расположенных на участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется за плату, которая подлежит внесению в бюджет города, — уточняется в документе.

Базовый размер платы за одно средство индивидуальной мобильности, размещенное на парковке, составляет 200 рублей в месяц.

Также в документе прописана максимальная скорость движения на самокатах: она ограничена до 15 км\ч на улицах города, и до 20 км\ч — на велодорожках.

Постановление актуализирует локации, где запрещено передвигаться на самокатах:

Монумент Славы и Сквер Славы, Сквер Героев Революции, «Мемориальный сквер павших в годы Гражданской войны», Монумент Славы первомайцам, Мемориальный комплекса «Звезда»;

территории парков культуры и отдыха, скверов, площадей, бульваров, набережных, на которых отсутствуют велосипедные дорожки или тротуары шириной более 2,25 метра;

тротуары шириной менее 2,25 метра;

подземные, наземные и надземные пешеходные переходы.

Постановление о размещении и эксплуатации СИМ в Новосибирске от марта 2025 года признается утратившим силу.

