Самокаты в Новосибирске запретят использовать по ночам

На сайте мэрии Новосибирска размещен проект постановления, которым предлагается внести корректировки в порядок размещения и использования средств индивидуальной мобильности на территории города.
В частности, муниципалитет предлагает запретить эксплуатацию самокатов с 22 часов до 7 утра, а также определяет условия использования парковок для самокатов:
- Размер одного места размещения СИМ не должен превышать 5 метров в
- длину и 1,5 метра в ширину;
- Ширина тротуара от границ места размещения СИМ должна составлять не менее 2,25 метров;
- Расстояние между местами размещения СИМ должно быть не менее 100 метров;
- СИМ не должно препятствовать нормальному передвижению пешеходов и других участников дорожного движения;
- СИМ должны стоять на подножке, не опираясь на объекты уличной инфраструктуры;
- В месте размещения должно находиться не более 10 СИМ, принадлежащих одному специализированному оператору;
- Места размещения кикшеринговая компания может использовать с 1 апреля по 30 октября.
— Использование парковок, расположенных на участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется за плату, которая подлежит внесению в бюджет города, — уточняется в документе.
Базовый размер платы за одно средство индивидуальной мобильности, размещенное на парковке, составляет 200 рублей в месяц.
Также в документе прописана максимальная скорость движения на самокатах: она ограничена до 15 км\ч на улицах города, и до 20 км\ч — на велодорожках.
Постановление актуализирует локации, где запрещено передвигаться на самокатах:
- Монумент Славы и Сквер Славы, Сквер Героев Революции, «Мемориальный сквер павших в годы Гражданской войны», Монумент Славы первомайцам, Мемориальный комплекса «Звезда»;
- территории парков культуры и отдыха, скверов, площадей, бульваров, набережных, на которых отсутствуют велосипедные дорожки или тротуары шириной более 2,25 метра;
- тротуары шириной менее 2,25 метра;
- подземные, наземные и надземные пешеходные переходы.
Постановление о размещении и эксплуатации СИМ в Новосибирске от марта 2025 года признается утратившим силу.
Ранее редакция сообщала о том, что три оператора вывели свой флот на улицы Новосибирска.