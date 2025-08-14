Банки внедряют новые инструменты для защиты финансов

Теперь клиенты ВТБ будут получать SMS и push-уведомления при входе в ВТБ Онлайн в момент подозрительного звонка. В этих сообщениях банк будет акцентировать внимание на вероятности разговора с аферистом и советовать прекратить общение. Данное обновление призвано помочь пользователям идентифицировать потенциальную опасность и обезопасить свои финансы.

Защитный механизм также будет выявлять программы для удалённого доступа к смартфонам, замаскированные под легитимные приложения банков, операторов связи или служб доставки. Злоумышленники используют подобные программы для получения кодов подтверждения для доступа к онлайн-банку и хищения средств клиентов. В подобных ситуациях кредитная организация настоятельно рекомендует проверить все приложения, установленные за последние дни.

Для противодействия телефонным аферистам банк активно интегрирует разнообразные технологические решения. При возникновении подозрений в мошеннической активности, клиентам предлагается подтвердить операцию через NFC (приложив банковскую карту к смартфону) или биометрические данные. Ранее банк запустил сервис анализа устройств, используемых для входа в онлайн-банк, и реализовал возможность мгновенного завершения сессий.