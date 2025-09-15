Новая схема мошенничества: «школьные психологи» атакуют детей и родителей

Специалисты ВТБ зафиксировали новую мошенническую схему, где злоумышленники выдают себя за школьных психологов. Они заявляют, что ребёнок не прошёл обязательное тестирование и предлагают пройти тест повторно по ссылке, ведущей на фишинговый ресурс. Это даёт мошенникам возможность получить доступ к персональной информации, а иногда и к банковским счетам. Далее они уведомляют «жертв» об утечке данных или риске уголовного преследования за действия, якобы совершённые от их лица. Преступники запугивают и детей, и родителей, требуя включить видеосвязь и организовать «проверку» жилища, собрать драгоценности и деньги для передачи курьеру.

Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности, подчёркивает усложнение методов работы мошенников, включая психологическое давление. Он напоминает о недопустимости звонков от представителей ЦБ или финмониторинга обычным гражданам. Важно критически оценивать любые заявления незнакомцев по телефону, сохранять хладнокровие, а лучше прекратить разговор. Эти правила безопасности необходимо передать детям, чтобы они обращались за советом к взрослым в любой непонятной ситуации.

Летом, в период вступительных экзаменов, злоумышленники также представлялись школьными психологами, собирая личные данные и реквизиты документов взрослых и детей для «характеристики ученика». Цель подобных обзвонов – доступ к личным кабинетам государственных порталов, банков или использование полученной информации в сценариях социальной инженерии (звонки «из банка» с просьбой «подтвердить операцию»).

Проверить ссылку на фишинг и сообщить о номере мошенника можно на сайте банка в разделе «Безопасность» ВТБ Онлайн или в чат-ботах во «ВКонтакте» и MAX. Номер для звонка в банк – 1000, указан на каждой карте кредитной организации. Звонки клиентам с этого номера безопасны, мошенники не могут с него звонить.