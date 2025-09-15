Рекламодателям

Новая схема мошенничества: «школьные психологи» атакуют детей и родителей

  • 15/09/2025, 15:20
Новая схема мошенничества: «школьные психологи» атакуют детей и родителей
Важно критически оценивать любые заявления незнакомцев по телефону, а лучше прекратить разговор, рекомендует эксперт

Специалисты ВТБ зафиксировали новую мошенническую схему, где злоумышленники выдают себя за школьных психологов. Они заявляют, что ребёнок не прошёл обязательное тестирование и предлагают пройти тест повторно по ссылке, ведущей на фишинговый ресурс. Это даёт мошенникам возможность получить доступ к персональной информации, а иногда и к банковским счетам. Далее они уведомляют «жертв» об утечке данных или риске уголовного преследования за действия, якобы совершённые от их лица. Преступники запугивают и детей, и родителей, требуя включить видеосвязь и организовать «проверку» жилища, собрать драгоценности и деньги для передачи курьеру.

Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности, подчёркивает усложнение методов работы мошенников, включая психологическое давление. Он напоминает о недопустимости звонков от представителей ЦБ или финмониторинга обычным гражданам. Важно критически оценивать любые заявления незнакомцев по телефону, сохранять хладнокровие, а лучше прекратить разговор. Эти правила безопасности необходимо передать детям, чтобы они обращались за советом к взрослым в любой непонятной ситуации.

Летом, в период вступительных экзаменов, злоумышленники также представлялись школьными психологами, собирая личные данные и реквизиты документов взрослых и детей для «характеристики ученика». Цель подобных обзвонов – доступ к личным кабинетам государственных порталов, банков или использование полученной информации в сценариях социальной инженерии (звонки «из банка» с просьбой «подтвердить операцию»).

Проверить ссылку на фишинг и сообщить о номере мошенника можно на сайте банка в разделе «Безопасность» ВТБ Онлайн или в чат-ботах во «ВКонтакте» и MAX. Номер для звонка в банк – 1000, указан на каждой карте кредитной организации. Звонки клиентам с этого номера безопасны, мошенники не могут с него звонить.

Фото: freepik.com/Автор: lookstudio

900

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансовые мошенники ВТБ


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Основатель Mirotel Management, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов

Михаил Швецов: Популярность некоторых нейросетей объясняется ленью пользователей

Людям просто не хочется разбираться, как работает промпт-инжиниринг
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Экс-депутата новосибирского заксобрания освободили от наказания за аферу с землей
15/09/25 16:15
Бизнес Власть Недвижимость Право&Порядок
«Всё время с полной загрузкой»: новосибирские судовладельцы назвали навигацию-2025 лучшей за последние годы
15/09/25 16:00
Бизнес Общество
Новая схема мошенничества: «школьные психологи» атакуют детей и родителей
15/09/25 15:20
Общество
Более 920 млн рублей вернула бизнесменам прокуратура Новосибирской области
15/09/25 15:00
Бизнес Право&Порядок
В августе продажи апартаментов в Новосибирске выросли почти в три раза
15/09/25 14:00
Недвижимость
На выборах в Новосибирской области зафиксировано 157 нарушений
15/09/25 13:00
Власть Общество
В Новосибирском районе зарегистрировано самое большое количество укусов клещами
15/09/25 12:30
Общество
«Единая Россия» увеличивает количество мест в Заксобрании и горсовете Новосибирска
15/09/25 12:00
Власть Общество Политика
Представители политических партий комментируют итоги выборов в Новосибирске
15/09/25 11:30
Власть Общество Политика
Десятикратный рост мошенничества с аккаунтами россиян зафиксировали на «Госуслугах»
15/09/25 11:00
Общество Право&Порядок
Дорожные камеры начнут фиксировать новый вид нарушений в России
15/09/25 10:00
Страхование
В тройку лидеров в НСО предварительно вошли Единая Россия, КПРФ и ЛДПР
15/09/25 9:00
Власть Общество Политика
«Строили, строили и, наконец, построили»: эксперт высказался об открытии станции метро «Спортивная» в Новосибирске
14/09/25 19:00
Город Общество Транспорт
Под Новосибирском в кювет вынесло КАМАЗ с мусором
14/09/25 18:00
Власть Общество Транспорт
В здании в Центральном районе Новосибирска ввели режим повышенной готовности
14/09/25 18:00
Власть Город Недвижимость
На куполе оперного театра в Новосибирске снова монтируют чешуйки
14/09/25 17:00
Город История Культура
На выборах в заксобрание Новосибирской области проголосовали 27% избирателей
14/09/25 16:00
Власть Город Общество Политика
Отопительный сезон в Новосибирске начнется с 17 сентября
14/09/25 15:00
Власть Город Общество
Ни один горнолыжный комплекс Новосибирской области пока не прошел аккредитацию
14/09/25 14:00
Бизнес Общество Туризм
В Новосибирске определили место для станции метро «Космическая»
14/09/25 13:00
Власть Город Транспорт
Популярное
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять