Фишинг, фейковые магазины и розыгрыши: как мошенники используют новогоднюю суету

В связи с увеличением числа онлайн-заказов и предновогодней активностью, злоумышленники активизируют свои попытки обмана пользователей. Они прибегают к методам социальной инженерии, создавая у потенциальных жертв ощущение чувства срочности или эксплуатируя их стремление совершить выгодные покупки к праздникам. Эксперты ВТБ предупреждают о распространенных схемах мошенничества в период новогодних праздников и дают рекомендации по обеспечению безопасности денежных средств.

Основные схемы:

Фишинговые атаки под видом праздничных акций. Мошенники массово рассылают фишинговые письма с новогодними поздравлениями, сообщения о подарках или уведомления о доставке товаров. Ссылки в этих сообщениях ведут на поддельные сайты или содержат вредоносные программы для кражи данных банковских карт и учетных записей. Ненастоящие онлайн-магазины и билеты. Злоумышленники создают дубликаты популярных интернет-магазинов или продают фальшивые билеты на новогодние представления и детские елки. После оплаты покупатель не получает товар или не может попасть на мероприятие. Часто мошенники используют навязчивую рекламу в социальных сетях и мессенджерах, привлекая внимание пользователей скидками. Манипуляции в социальных сетях. Под видом новогодних розыгрышей и акций мошенники выманивают данные банковских карт или личную информацию для «получения приза». Особенную опасность представляют файлы, маскирующиеся под корпоративные фотографии, которые на самом деле содержат вредоносное ПО.

Как обезопасить себя:

Не переходите по ссылкам из подозрительных писем, сообщений или рекламных объявлений, даже если они пришли от знакомых.

Тщательно проверяйте подлинность веб-сайтов магазинов.

Используйте отдельную банковскую карту для онлайн-платежей с ограниченным лимитом или пополняйте ее перед каждой покупкой на необходимую сумму.

Будьте осторожны с предложениями, где для получения приза требуются данные карты, и не скачивайте сомнительные файлы, даже из надежных источников.

Внимательно проверяйте URL-адрес сайта перед оплатой, особенно если вы перешли по рекламной ссылке.

По словам Дмитрия Саранцева, заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президента ВТБ, в праздничные дни люди становятся менее бдительными и легче верят в выгодные предложения. Мошенники используют это, создавая поддельные сайты, рассылая фальшивые поздравления и организовывая фейковые конкурсы. Он призывает клиентов проявлять повышенную осторожность при совершении онлайн-платежей и не поддаваться на эмоциональные триггеры. Соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить деньги и избежать разочарования в праздники.