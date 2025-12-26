Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Финансы

Фишинг, фейковые магазины и розыгрыши: как мошенники используют новогоднюю суету

Дата:

Эксперты предупреждают о распространенных схемах и дают рекомендации по обеспечению безопасности денежных средств

В связи с увеличением числа онлайн-заказов и предновогодней активностью, злоумышленники активизируют свои попытки обмана пользователей. Они прибегают к методам социальной инженерии, создавая у потенциальных жертв ощущение чувства срочности или эксплуатируя их стремление совершить выгодные покупки к праздникам. Эксперты ВТБ предупреждают о распространенных схемах мошенничества в период новогодних праздников и дают рекомендации по обеспечению безопасности денежных средств.

Основные схемы:

  1. Фишинговые атаки под видом праздничных акций. Мошенники массово рассылают фишинговые письма с новогодними поздравлениями, сообщения о подарках или уведомления о доставке товаров. Ссылки в этих сообщениях ведут на поддельные сайты или содержат вредоносные программы для кражи данных банковских карт и учетных записей.
  2. Ненастоящие онлайн-магазины и билеты. Злоумышленники создают дубликаты популярных интернет-магазинов или продают фальшивые билеты на новогодние представления и детские елки. После оплаты покупатель не получает товар или не может попасть на мероприятие. Часто мошенники используют навязчивую рекламу в социальных сетях и мессенджерах, привлекая внимание пользователей скидками.
  3. Манипуляции в социальных сетях. Под видом новогодних розыгрышей и акций мошенники выманивают данные банковских карт или личную информацию для «получения приза». Особенную опасность представляют файлы, маскирующиеся под корпоративные фотографии, которые на самом деле содержат вредоносное ПО.

Как обезопасить себя:

  • Не переходите по ссылкам из подозрительных писем, сообщений или рекламных объявлений, даже если они пришли от знакомых.
  • Тщательно проверяйте подлинность веб-сайтов магазинов.
  • Используйте отдельную банковскую карту для онлайн-платежей с ограниченным лимитом или пополняйте ее перед каждой покупкой на необходимую сумму.
  • Будьте осторожны с предложениями, где для получения приза требуются данные карты, и не скачивайте сомнительные файлы, даже из надежных источников.
  • Внимательно проверяйте URL-адрес сайта перед оплатой, особенно если вы перешли по рекламной ссылке.

По словам Дмитрия Саранцева, заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президента ВТБ, в праздничные дни люди становятся менее бдительными и легче верят в выгодные предложения. Мошенники используют это, создавая поддельные сайты, рассылая фальшивые поздравления и организовывая фейковые конкурсы. Он призывает клиентов проявлять повышенную осторожность при совершении онлайн-платежей и не поддаваться на эмоциональные триггеры. Соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить деньги и избежать разочарования в праздники.

Фото freepik.com, автор: freepik

Актуальный разговор

Евгений Лобов: «Виват! Девелопмент» превратил вызовы 2025 года в прорыв

Исполнительный директор ГК «Виват! Девелопмент» Евгений Лобов — о том, как смена названия с ГК «СССР» помогла не только адаптироваться к рынку, но и заложить фундамент для масштабирования бизнеса

Все материалы

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : фишинг финансовые мошенники ВТБ

374
0
0
Предыдущая статья
Цены на билеты в кинотеатры Новосибирска выросли за год на 25%
Следующая статья
В Новосибирской области открыли первую ледовую переправу

«Кто угодно уже не нужен»: рост зарплат в России в 2026 году будет носить точечный характер

Автор: Юлия Данилова

По итогам комплексного анализа динамики заработных плат, спроса и предложения на рынке труда в 2025 году аналитики SuperJob пришли к выводу: рынок входит в новую фазу. Массовый рост доходов, вызванный острым дефицитом кадров, постепенно сходит на нет. В 2026 году повышение зарплат сохранится, но будет носить точечный характер и напрямую зависеть от квалификации и вклада сотрудника в бизнес-результат.

Увеличение числа резюме в 2025 году не означает снятия кадрового напряжения. Найти формального кандидата стало проще, однако закрытие сложных вакансий по-прежнему требует времени и ресурсов. Дефицит качественных специалистов сохраняется, особенно в профессиях с высокой добавленной стоимостью.

Читать полностью

«Достигли потолка»: рынок пекарен в городах Сибири прекратил расти

Автор: Юлия Данилова

К концу 2025 года рынок пекарен в сибирских городах демонстрирует разные стадии адаптации формата. Например, в Новосибирске он стабилизировался. Сейчас в городе работает 547 пекарен, сообщили эксперты «AVG Недвижимость».

— Показатель практически не изменился по сравнению с октябрем и лишь незначительно ниже августовского уровня. Это указывает на переход рынка к фазе стабилизации после активного роста в предыдущие периоды, — констатировала Анна Гусева, владелица агентства «AVG Недвижимость».

Читать полностью

Владимир Томко: Новосибирск — идеальная лакмусовая бумажка для российского рекламного рынка

Управляющий партнер «Мелехов и Филюрин», представитель синдиката Conspiracy.Works, амбассадор АКАР в Новосибирске Владимир Томко прокомментировал ситуацию на рекламном рынке Новосибирской области в 2025 году, а также дал оценку трендов 2026-го.

— Главным трендом 2025 года на рынке рекламы и маркетинга стало сокращение бюджетов и заказчиков. Рынок чувствует себя довольно шатко, так как деньги сегодня выгоднее хранить на депозите, а не вкладывать в развитие. Высокая ключевая ставка позволяет хоть что-то заработать на депозите, тогда как любые инвестиции, тем более в рекламу, выглядят как риски.

Читать полностью

Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 10 трлн рублей

В 2025 году активы под управлением Private Banking и «Привилегии» ВТБ достигли отметки в 10 трлн рублей. Инвестиционная составляющая в структуре активов превысила 30% от общей суммы. Число клиентов банка, относящихся к категории состоятельных, составило более 1,2 млн человек.

Как отметила Оксана Семененко, старший вице-президент, возглавляющая Private Banking и «Привилегии» ВТБ, наибольшую динамику показали стратегии доверительного управления, продемонстрировавшие прирост портфеля на 90%. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) выросли на 80%, а инвестиционные продукты страхования увеличились более чем на 50%.

Читать полностью

60% сибиряков готовы «загрузить» ИИ задачей по подбору новогодних подарков

Согласно результатам исследования, проведенного ВТБ в преддверии новогодних праздников, значительная часть (67%) жителей Сибири либо уже использует, либо намеревается применять ИИ-инструменты для генерации праздничных поздравлений, выбора подарков, поиска кулинарных рецептов и планирования развлечений на период новогодних каникул.

67% сибиряков прибегают к помощи искусственного интеллекта для создания новогодних текстов, в то время как примерно треть (33%) респондентов не видят необходимости в использовании ИИ, аргументируя это тем, что праздничные пожелания должны исходить от души и быть уникальными.

Читать полностью

Опрос: как сибиряки представляют идеальные новогодние подарки

Согласно исследованию, проведенному ВТБ, треть жителей Сибири (32%) выражает желание дарить своим родным не столько материальные вещи, сколько больше тепла и положительных эмоций, а 27% стремятся избавиться от стремления найти «идеальный» подарок. При этом более половины участников опроса планируют увеличить свои новогодние затраты.

Большинство сибиряков стараются заранее планировать свои праздничные расходы. 60% респондентов приблизительно оценивают необходимую сумму, а 18% — тщательно составляют бюджет и строго его придерживаются. 21% опрошенных принимают решения о покупках спонтанно, не проводя предварительных расчетов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Лобов: «Виват! Девелопмент» превратил вызовы 2025 года в прорыв

Исполнительный директор ГК «Виват! Девелопмент» Евгений Лобов — о том, как смена названия с ГК «СССР» помогла не только адаптироваться к рынку, но и заложить фундамент для масштабирования бизнеса

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Власть Недвижимость

«Затягиваем пояса»: за год в Новосибирске выданы 67 разрешений на строительство многоквартирных домов

Общество

Замглавы Минстроя России отреагировал на идею штрафовать за елки в подъездах

Общество

В Новосибирске бездомная собака преградила детям путь к школе

Власть Недвижимость

Мэрия Новосибирска продает сгоревший памятник архитектуры за один рубль

Бизнес

В Новосибирской области открыли первую ледовую переправу

Финансы

Фишинг, фейковые магазины и розыгрыши: как мошенники используют новогоднюю суету

Бизнес Общество

Цены на билеты в кинотеатры Новосибирска выросли за год на 25%

Общество

Резкое похолодание до -32 градусов ожидается в Новосибирской области на выходных

Общество

В Новосибирске подорожает проездной для льготников

Бизнес ПроБизнес Рынки

«Кто угодно уже не нужен»: рост зарплат в России в 2026 году будет носить точечный характер

Медицина Общество

Новосибирцы сообщают о проблемах со слухом и ЖКТ после гонконгского гриппа

Бизнес

Новосибирские изобретатели подали более 400 заявок на патенты

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Бизнес Власть

У владельцев «Сибирского кольца» из Новосибирска требуют арестовать счета

Бизнес Власть

Новосибирский проект вошел в антилидеры Счетной палаты по объему инвестиций

Власть Общество

Приют для бездомных животных открылся на улице Малыгина в Новосибирске

Власть

Чиновники Новосибирской области перестанут подавать ежегодные декларации

У москвичей вырос интерес к недвижимости Новосибирска

Промышленность

«РоссПак» трансформирует одноразовую упаковку

Общество

Режим ЧС введен в новосибирском педколледже после пожара

Общество

Турок, женатый на сибирячке, рассказал о своих впечатлениях о Сибири

Бизнес Власть

Без лицензии — заказ раз в час: новосибирский эксперт рассказал, почему таксисты стремятся легализоваться

Бизнес Отставки и назначения

Ключевые назначения в бизнес-секторе Новосибирской области в 2025 году

Недвижимость

Самые дорогие сделки с жилой недвижимостью в Новосибирске назвали в Росреестре

Недвижимость

Дом-памятник академика Лаврентьева в Академгородке отреставрируют за 30 миллионов рублей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Общество Прямым текстом

Евгения Яровая: Включение «Логики» в школьное образование споткнется о системные препятствия

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности