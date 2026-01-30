Новосибирец рассказал о своих путешествиях по России на велосипиде

22-летний путешественник Клим Калужских на велосипеде и с аккордеоном проехал из Новосибирска в якутский Верхоянск за год. Клим родился в Магадане, жил на Алтае и в Новосибирске. Начал путь в сторону Оймякона, где в 1926 году была зафиксирована температура −71°C.

Путешественник признался, что не готовился к поездке заранее, и сам удивляется тому, как далеко получилось заехать. С детства он закалялся и был вегетарианцем, отказался от вредных привычек. По его мнению, это помогает легче переносить любые погодные условия.

Во время путешествия Клим часто ночевал у местных жителей. Но даже при температуре до −30 градусов он мог спокойно спать в сугробе.

Несмотря на готовность к трудностям, герой всё же сталкивался с ними. Особенно сложной он считает северную Якутию, где температура нередко опускается до −40 градусов, а иногда достигает −58 градусов.

— На днях от мороза у меня даже лопнула покрышка на заднем колесе — это часто происходит с резиной в такую погоду. Но я не растерялся! Купил в магазине отрывок войлока и замотал им обод. Теперь всё отлично, только дорога теперь мне кажется стиральной доской, — рассказал Горсайту собеседник.

Клим большую часть пути едет на велосипеде. Между городами он путешествует автостопом, иногда преодолевая расстояния до 600 километров. За всё время пути ему пришлось сменить пять аккордеонов, потому что он часто падает.

— Вообще, на велосипеде я катаюсь с детства чаще, чем хожу пешком. Поэтому ездить без рук научился давненько. А когда я еду и играю на аккордеоне, люди улыбаются и радуются. снял своё первое видео об этом на набережной Новосибирска, — вспомнил он.

Клим сейчас в Батагае, на севере Якутии. После Верхоянска он возвращается к Колымской трассе «Якутск — Магадан». Однако маршрут часто меняется.

Летом Клим планирует отправиться в горные походы на Кавказе и Алтае, а также снова посетить Новосибирск.

