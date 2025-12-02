Блогер, путешествующий из Владивостока в Москву, оценил Новосибирск

В конце ноября в Новосибирск приехал блогер Александр Петровец. Он путешествует по России на электричках и планирует доехать из Владивостока до Москвы. В дорогу мужчина взял только самое необходимое: одежду, еду и небольшой рюкзак.

В столицу Сибири блогер приехал из Красноярска. Первое, что заметил путешественник в Новосибирске, — это состояние улиц после снегопада. Гололедица на центральных улицах, машины, стоящие в сугробах, заваленные снегом тротуара.

— Местами пройти было невозможно. Идёшь по улице — и вдруг перед тобой вырастает сугроб. Приходится перепрыгивать через него, погружаясь в снег по колено, — рассказал Александр изданию Om1 Новосибирск.

Однако центр города вызвал у гостя столицы Сибири восторг.

— Центр красивый — прямо лицо города. Театр оперы и балета вообще шикарный, смотришь и такой: «Вот это да», — говорит блогер.

Путешественнику не понравилось современное здание, возведённое рядом с Часовней. Он счёл, что его архитектура не гармонирует с историческим обликом, расположенных рядом здания. Рекламные вывески усугубили ситуацию.

Прогуливаясь по Красному проспекту, Александр заметил, что самая длинная прямая улица в стране неожиданно заканчивается. На мгновение ему показалось, что он вышел за пределы города.

Петровец отметил впечатляющий крытый метромост, который является самым длинным в мире. Он назвал его уникальным, грандиозным и в целом остался доволен визитом в Новосибирск, а также выразил желание вернуться в этот город летом.

Ранее редакция сообщала о гиде по красочным локациям, опубликованном в Новосибирской области.