Блогер, путешествующий из Владивостока в Москву, оценил Новосибирск

В конце ноября в Новосибирск приехал блогер Александр Петровец. Он путешествует по России на электричках и планирует доехать из Владивостока до Москвы. В дорогу мужчина взял только самое необходимое: одежду, еду и небольшой рюкзак.
В столицу Сибири блогер приехал из Красноярска. Первое, что заметил путешественник в Новосибирске, — это состояние улиц после снегопада. Гололедица на центральных улицах, машины, стоящие в сугробах, заваленные снегом тротуара.
— Местами пройти было невозможно. Идёшь по улице — и вдруг перед тобой вырастает сугроб. Приходится перепрыгивать через него, погружаясь в снег по колено, — рассказал Александр изданию Om1 Новосибирск.
Однако центр города вызвал у гостя столицы Сибири восторг.
— Центр красивый — прямо лицо города. Театр оперы и балета вообще шикарный, смотришь и такой: «Вот это да», — говорит блогер.
Путешественнику не понравилось современное здание, возведённое рядом с Часовней. Он счёл, что его архитектура не гармонирует с историческим обликом, расположенных рядом здания. Рекламные вывески усугубили ситуацию.
Прогуливаясь по Красному проспекту, Александр заметил, что самая длинная прямая улица в стране неожиданно заканчивается. На мгновение ему показалось, что он вышел за пределы города.
Петровец отметил впечатляющий крытый метромост, который является самым длинным в мире. Он назвал его уникальным, грандиозным и в целом остался доволен визитом в Новосибирск, а также выразил желание вернуться в этот город летом.
Источник фото: Om1 Новосибирск / Автор — Александр Петровцев
