Новосибирский блогер рассказал о рискованной посадке вертолета у маяка Анива

Новосибирский пилот и блогер Андрей Мельников на минувшей неделе посадил вертолёт Robinson 66 у маяка Анива на Сахалине. Полёт стал частью перегона машины из Рязани на Камчатку — маршрут проложили через Владивосток, Сахалин и Курильские острова. Компанию Мельникову составил блогер Вадим Махоров.

Маяк Анива (построен в 1939 году, закрыт в 2006-м) — один из самых труднодоступных в России: его 31-метровая башня стоит на отдельной скале, добраться до неё можно только морем.

К посадке готовились заранее: подобрали площадку во время отлива, выбрали день без ветра и облачности и прилетели вечером, когда у маяка нет туристов.

Пилот признал изданию Om1 Новосибирск, что повторять такой манёвр опасно: «Это было опасно, и повторять это не стоит». Рискованную посадку сейчас проверяют надзорные органы — Мельников готов отвечать за возможные нарушения.

В планах пилота-блогера — полёты на Чукотку, на горное озеро на Алтае, в перспективе — рейс с Камчатки на Аляску и путешествие в Кабул.

Ранее редакция сообщала о том, что южноафриканский блогер посетил Новосибирск.