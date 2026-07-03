Из Сибири в Петербург: что удивило сибирячку в культурной столице России

Татьяна Дубовцева давно мечтала перебраться из Новосибирска в Санкт-Петербург. После двух поездок в город на Неве в 2022 и 2024 годах девушка начала активно готовиться к переезду. Несмотря на то, что изначально планировала переезд вместе с партнёром, в итоге решилась на самостоятельный шаг.

26-летняя сибирячка приехала в Петербург с минимальным багажом и быстро нашла работу парикмахером-колористом. Сейчас она живёт с подругой, но планирует снимать жильё самостоятельно.

Она сравнила условия проживания в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Цены на аренду жилья сопоставимы с новосибирскими:

Комната в центре — 20–25 тысяч рублей

Квартира — от 32 тысяч рублей (зависит от удалённости от центра)

Проезд в транспорте — 95 рублей по банковской карте

Татьяна отмечает более размеренный ритм жизни и отзывчивость местных жителей. По её словам, петербуржцы более открыты к общению и готовы прийти на помощь.

Как отметила путешественница изданию Горсайт, несмотря на частые пасмурные дни, климат девушке нравится — не жарко и не холодно. Она особенно ценит зелёные зоны города и архитектурные достопримечательности.

За несколько месяцев жизни в Петербурге Татьяна нашла работу, обрела новых друзей и ощутила внутреннее спокойствие.

— Теперь моя душа на своём месте. Планирую прожить здесь всю оставшуюся жизнь, — делится она своими планами.

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