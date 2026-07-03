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Из Сибири в Петербург: что удивило сибирячку в культурной столице России

Автор: Артем Рязанов

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Сибирячка осуществила мечту и переехала в Петербург — о жизни в новом городе, ценах и впечатлениях

Татьяна Дубовцева давно мечтала перебраться из Новосибирска в Санкт-Петербург. После двух поездок в город на Неве в 2022 и 2024 годах девушка начала активно готовиться к переезду. Несмотря на то, что изначально планировала переезд вместе с партнёром, в итоге решилась на самостоятельный шаг.

26-летняя сибирячка приехала в Петербург с минимальным багажом и быстро нашла работу парикмахером-колористом. Сейчас она живёт с подругой, но планирует снимать жильё самостоятельно.

Она сравнила условия проживания в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Цены на аренду жилья сопоставимы с новосибирскими:

  • Комната в центре — 20–25 тысяч рублей
  • Квартира — от 32 тысяч рублей (зависит от удалённости от центра)
  • Проезд в транспорте — 95 рублей по банковской карте

Татьяна отмечает более размеренный ритм жизни и отзывчивость местных жителей. По её словам, петербуржцы более открыты к общению и готовы прийти на помощь.

Как отметила путешественница изданию Горсайт, несмотря на частые пасмурные дни, климат девушке нравится — не жарко и не холодно. Она особенно ценит зелёные зоны города и архитектурные достопримечательности.

За несколько месяцев жизни в Петербурге Татьяна нашла работу, обрела новых друзей и ощутила внутреннее спокойствие.

— Теперь моя душа на своём месте. Планирую прожить здесь всю оставшуюся жизнь, — делится она своими планами.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский блогер рассказал о рискованной посадке вертолета у маяка Анива.

Источник фото:  Infopro54

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : путешествие

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Новосибирский блогер рассказал о рискованной посадке вертолета у маяка Анива

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский пилот и блогер Андрей Мельников на минувшей неделе посадил вертолёт Robinson 66 у маяка Анива на Сахалине. Полёт стал частью перегона машины из Рязани на Камчатку — маршрут проложили через Владивосток, Сахалин и Курильские острова. Компанию Мельникову составил блогер Вадим Махоров.

Маяк Анива (построен в 1939 году, закрыт в 2006-м) — один из самых труднодоступных в России: его 31-метровая башня стоит на отдельной скале, добраться до неё можно только морем.

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120 км позади: сибиряк пешком идёт из Новосибирска в Сочи

Автор: Артем Рязанов

Максим Алексеев из Новосибирска отправился в пешее путешествие до Сочи и за шесть дней преодолел более 120 километров. Его цель — не просто добраться до юга, а сменить жизненный принцип: перестать работать только ради денег и научиться наслаждаться жизнью. «Для меня это путешествие — скорее медитация с красивыми видами, во время которой хочется заглянуть вглубь себя», — говорит Максим.

12 лет он работал удалённо — монтировал ролики, настраивал рекламу, создавал сайты, а в последние годы увлёкся велоспортом и хайкингом. Вдохновила на большой поход поездка в Адлер: контраст между новосибирскими –20 °C и адлерскими +20 °C, южная архитектура и Чёрное море произвели на него сильное впечатление.

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Новосибирец рассказал о своих путешествиях по России на велосипиде

Автор: Артем Рязанов

22-летний путешественник Клим Калужских на велосипеде и с аккордеоном проехал из Новосибирска в якутский Верхоянск за год. Клим родился в Магадане, жил на Алтае и в Новосибирске. Начал путь в сторону Оймякона, где в 1926 году была зафиксирована температура −71°C.

Путешественник признался, что не готовился к поездке заранее, и сам удивляется тому, как далеко получилось заехать. С детства он закалялся и был вегетарианцем, отказался от вредных привычек. По его мнению, это помогает легче переносить любые погодные условия.

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Блогер, путешествующий из Владивостока в Москву, оценил Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

В конце ноября в Новосибирск приехал блогер Александр Петровец. Он путешествует по России на электричках и планирует доехать из Владивостока до Москвы. В дорогу мужчина взял только самое необходимое: одежду, еду и небольшой рюкзак.

В столицу Сибири блогер приехал из Красноярска. Первое, что заметил путешественник в Новосибирске, — это состояние улиц после снегопада. Гололедица на центральных улицах, машины, стоящие в сугробах, заваленные снегом тротуара.

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Эксперты выяснили, из каких городов чаще всего приезжают туристы в Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

Новосибирск вошёл в топ-15 самых популярных туристических направлений по версии кикшеринговой компании МТС Юрент. Минувшим летом в город приезжали гости из Москвы, Томска, Бийска, Екатеринбурга, Казани, Комсомольска-на-Амуре и Саратова. Доля туристических поездок в Новосибирске составила более 26% от общего числа, что на семь процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

Туристы используют самокаты в качестве личного транспорта, чтобы добраться из точки А в точку Б — среднее время поездки пользователей-туристов в Новосибирске составляет 15 минут. При этом самокаты используются в качестве транспортного средства для перемещения между главными туристическими локациями.

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Новосибирцам рассказали, как сэкономить на путешествиях в России и за рубежом

С приближением сезона отпусков многие задаются этими вопросами. Руководитель группы продаж финтех-компании ЮMoney Лена Петросян делится советами, которые помогут сэкономить на транспорте, жилье и досуге, и рассказывает, где отдохнуть с минимальным бюджетом.

Даже сегодня можно путешествовать без больших затрат — главное заранее всё спланировать, и прежде всего это касается маршрута. Перелёты могут быть одной из самых больших статей расходов, поэтому, чтобы не переплачивать, важно тщательно продумать план перемещения.

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