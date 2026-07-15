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Сибирячка проехала более 110 тысяч километров на мотоцикле по дорогам мира

Автор: Артем Рязанов

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Дорога стала главным приключением в ее жизни

Анастасия Дик уже более 11 лет путешествует на мотоцикле. Любовь к байкам пришла после расставания с мотокаскадёром из Латинской Америки — так она захотела прочувствовать его ощущения за рулём.

Сначала ездила на Honda CB400 VTEC 3, сейчас — на Honda Africa Twin: на нём за шесть сезонов проехала более 112 000 км. Объехала Монголию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Турцию; по России добиралась до Владивостока, Мурманска, Байкала, Алтая и других мест.

Как рассказала путешественница Горсайту, в поездках сталкивается с нюансами: например, на монгольской границе у нее долго оформляли номер мотоцикла, а в Киргизии конфисковали квадрокоптер. Она всегда берёт с собой палатку, спальник, еду, воду и инструменты; главное правило — тщательно подготовить байк перед дорогой.

Особую роль Анастасия отводит осознанному вождению: считает, что лучшая защита — это разумный скоростной режим и внимательность.

Её мечта — побывать в Латинской Америке, в Патагонии и Аргентине, но только вместе с любимым человеком. Сейчас Анастасия путешествует по Турции, а к концу лета планирует вернуться в Новосибирск.

Ранее редакция сообщал о том, что Новосибирская область вошла в топ популярных для автотуризма регионов.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : путешествие мотоцикл

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26-летняя сибирячка приехала в Петербург с минимальным багажом и быстро нашла работу парикмахером-колористом. Сейчас она живёт с подругой, но планирует снимать жильё самостоятельно.

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Новосибирский пилот и блогер Андрей Мельников на минувшей неделе посадил вертолёт Robinson 66 у маяка Анива на Сахалине. Полёт стал частью перегона машины из Рязани на Камчатку — маршрут проложили через Владивосток, Сахалин и Курильские острова. Компанию Мельникову составил блогер Вадим Махоров.

Маяк Анива (построен в 1939 году, закрыт в 2006-м) — один из самых труднодоступных в России: его 31-метровая башня стоит на отдельной скале, добраться до неё можно только морем.

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120 км позади: сибиряк пешком идёт из Новосибирска в Сочи

Автор: Артем Рязанов

Максим Алексеев из Новосибирска отправился в пешее путешествие до Сочи и за шесть дней преодолел более 120 километров. Его цель — не просто добраться до юга, а сменить жизненный принцип: перестать работать только ради денег и научиться наслаждаться жизнью. «Для меня это путешествие — скорее медитация с красивыми видами, во время которой хочется заглянуть вглубь себя», — говорит Максим.

12 лет он работал удалённо — монтировал ролики, настраивал рекламу, создавал сайты, а в последние годы увлёкся велоспортом и хайкингом. Вдохновила на большой поход поездка в Адлер: контраст между новосибирскими –20 °C и адлерскими +20 °C, южная архитектура и Чёрное море произвели на него сильное впечатление.

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Под рев моторов: в Новосибирске открылся мотосезон

Пасмурное небо и слегка накрапывающий дождик не стали препятствием для официального открытия мотосезона в Новосибирске. Мероприятие прошло в точном соответствии с графиком и собрало десятки байкеров из сибирского региона. В новеньких и уже обветренных скоростью и адреналином кожаных куртках, в шлемах и повязках на голове любители мотоспорта собрались на площадке у Государственной публичной научно-технической библиотеки. Организатором праздника традиционно выступил мотоклуб «99 percent».

— Конечно, сам мотосезон начался уже давно, как только сошел снег. А это просто праздник для своих, событие, которого все байкеры с нетерпением ждут каждый год. Это отличный повод пообщаться со старыми друзьями и завести новые знакомства. ГПНТБ стало уже привычной площадкой для сбора. Раньше открытие проходило в других местах и постоянно менялось, — рассказала одна из гостей мероприятия Ирина Ягодкина.

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Продажи новых мотоциклов в России выросли на 9%

Автор: Артем Рязанов

В первом квартале 2026 года в России наблюдался рост продаж новых мотоциклов на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период было продано 5 693 мотоцикла, согласно данным аналитического агентства «Автостат».

За три месяца марки Voge и Regulmoto вместе продали 1 419 единиц (712 и 707 штук соответственно), что составило четверть рынка. В пятёрку самых популярных брендов также вошли Motoland с 408 проданными единицами, Racer с 308 и BMW с 220 проданными мотоциклами, хотя эта марка официально не представлена на российском рынке.

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Новосибирские полицейские готовятся ловить питбайкеров

Автор: Юлия Данилова

После наступления теплого сезона на улицы Новосибирска массово выедут не только самокатчики, но и питбайкеры, среди которым много несовершеннолетних. Депутат горсовета Антон Бурмистров отметил, что молодежь гоняет на байках не только по дорогам, но и во дворах, что мешает горожанам отдыхать.

— Ведётся ли работа в этом направлении? Может быть есть какая-то статистика по привлечению к ответственности? Ведется ли работа с родителями несовершеннолетних? — поинтересовался он у начальника Управления МВД России по городу Новосибирску   Алексея Захарова.

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