Сибирячка проехала более 110 тысяч километров на мотоцикле по дорогам мира

Анастасия Дик уже более 11 лет путешествует на мотоцикле. Любовь к байкам пришла после расставания с мотокаскадёром из Латинской Америки — так она захотела прочувствовать его ощущения за рулём.

Сначала ездила на Honda CB400 VTEC 3, сейчас — на Honda Africa Twin: на нём за шесть сезонов проехала более 112 000 км. Объехала Монголию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Турцию; по России добиралась до Владивостока, Мурманска, Байкала, Алтая и других мест.

Как рассказала путешественница Горсайту, в поездках сталкивается с нюансами: например, на монгольской границе у нее долго оформляли номер мотоцикла, а в Киргизии конфисковали квадрокоптер. Она всегда берёт с собой палатку, спальник, еду, воду и инструменты; главное правило — тщательно подготовить байк перед дорогой.

Особую роль Анастасия отводит осознанному вождению: считает, что лучшая защита — это разумный скоростной режим и внимательность.

Её мечта — побывать в Латинской Америке, в Патагонии и Аргентине, но только вместе с любимым человеком. Сейчас Анастасия путешествует по Турции, а к концу лета планирует вернуться в Новосибирск.

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