120 км позади: сибиряк пешком идёт из Новосибирска в Сочи

Максим Алексеев из Новосибирска отправился в пешее путешествие до Сочи и за шесть дней преодолел более 120 километров. Его цель — не просто добраться до юга, а сменить жизненный принцип: перестать работать только ради денег и научиться наслаждаться жизнью. «Для меня это путешествие — скорее медитация с красивыми видами, во время которой хочется заглянуть вглубь себя», — говорит Максим.

12 лет он работал удалённо — монтировал ролики, настраивал рекламу, создавал сайты, а в последние годы увлёкся велоспортом и хайкингом. Вдохновила на большой поход поездка в Адлер: контраст между новосибирскими –20 °C и адлерскими +20 °C, южная архитектура и Чёрное море произвели на него сильное впечатление.

Сейчас Максим проходит по 25–30 километров в день, раз в неделю устраивает выходной. Ночует в палатке, а если подводит техника — останавливается в гостинице (примерно раз в пять дней).

С собой путешественник взял всего 5 тысяч рублей: ночлег в гостинице обходится примерно в 1,5 тысячи рублей, обед в кафе — около 300 рублей, но он старается готовить сам.

Как отмечает новосибирец изданию Горсайт, были и непростые моменты: однажды москиты не дали остаться на ночь у озера, в другой раз закончилась вода — пришлось идти 2–3 часа до ближайшей колонки.

Сейчас путешественник находится в Чулыме и планирует дойти до Омска, а дальше решит маршрут по ходу движения — возможны варианты через Тюмень, Курган, Челябинск или Екатеринбург. Добраться до Сочи Максим рассчитывает к зиме.

После Сочи он хочет съездить в Абхазию, а в будущем мечтает обойти Крымский полуостров, добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. В планах на 2027 год — сплав по Оби на сапах в сторону Томска и велопоездка на Алтай.

Ранее редакция сообщала о том, что путешественник из Новосибирска решил пешком обойти всю область.