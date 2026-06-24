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120 км позади: сибиряк пешком идёт из Новосибирска в Сочи

Автор: Артем Рязанов

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В пути мужчина находится уже почти неделю

Максим Алексеев из Новосибирска отправился в пешее путешествие до Сочи и за шесть дней преодолел более 120 километров. Его цель — не просто добраться до юга, а сменить жизненный принцип: перестать работать только ради денег и научиться наслаждаться жизнью. «Для меня это путешествие — скорее медитация с красивыми видами, во время которой хочется заглянуть вглубь себя», — говорит Максим.

12 лет он работал удалённо — монтировал ролики, настраивал рекламу, создавал сайты, а в последние годы увлёкся велоспортом и хайкингом. Вдохновила на большой поход поездка в Адлер: контраст между новосибирскими –20 °C и адлерскими +20 °C, южная архитектура и Чёрное море произвели на него сильное впечатление.

Сейчас Максим проходит по 25–30 километров в день, раз в неделю устраивает выходной. Ночует в палатке, а если подводит техника — останавливается в гостинице (примерно раз в пять дней).

С собой путешественник взял всего 5 тысяч рублей: ночлег в гостинице обходится примерно в 1,5 тысячи рублей, обед в кафе — около 300 рублей, но он старается готовить сам.

Как отмечает новосибирец изданию Горсайт, были и непростые моменты: однажды москиты не дали остаться на ночь у озера, в другой раз закончилась вода — пришлось идти 2–3 часа до ближайшей колонки.

Сейчас путешественник находится в Чулыме и планирует дойти до Омска, а дальше решит маршрут по ходу движения — возможны варианты через Тюмень, Курган, Челябинск или Екатеринбург. Добраться до Сочи Максим рассчитывает к зиме.

После Сочи он хочет съездить в Абхазию, а в будущем мечтает обойти Крымский полуостров, добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. В планах на 2027 год — сплав по Оби на сапах в сторону Томска и велопоездка на Алтай.

Ранее редакция сообщала о том, что путешественник из Новосибирска решил пешком обойти всю область.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : Сибиряк путешествие

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Новосибирец рассказал о своих путешествиях по России на велосипиде

Автор: Артем Рязанов

22-летний путешественник Клим Калужских на велосипеде и с аккордеоном проехал из Новосибирска в якутский Верхоянск за год. Клим родился в Магадане, жил на Алтае и в Новосибирске. Начал путь в сторону Оймякона, где в 1926 году была зафиксирована температура −71°C.

Путешественник признался, что не готовился к поездке заранее, и сам удивляется тому, как далеко получилось заехать. С детства он закалялся и был вегетарианцем, отказался от вредных привычек. По его мнению, это помогает легче переносить любые погодные условия.

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Блогер, путешествующий из Владивостока в Москву, оценил Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

В конце ноября в Новосибирск приехал блогер Александр Петровец. Он путешествует по России на электричках и планирует доехать из Владивостока до Москвы. В дорогу мужчина взял только самое необходимое: одежду, еду и небольшой рюкзак.

В столицу Сибири блогер приехал из Красноярска. Первое, что заметил путешественник в Новосибирске, — это состояние улиц после снегопада. Гололедица на центральных улицах, машины, стоящие в сугробах, заваленные снегом тротуара.

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Эксперты выяснили, из каких городов чаще всего приезжают туристы в Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

Новосибирск вошёл в топ-15 самых популярных туристических направлений по версии кикшеринговой компании МТС Юрент. Минувшим летом в город приезжали гости из Москвы, Томска, Бийска, Екатеринбурга, Казани, Комсомольска-на-Амуре и Саратова. Доля туристических поездок в Новосибирске составила более 26% от общего числа, что на семь процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

Туристы используют самокаты в качестве личного транспорта, чтобы добраться из точки А в точку Б — среднее время поездки пользователей-туристов в Новосибирске составляет 15 минут. При этом самокаты используются в качестве транспортного средства для перемещения между главными туристическими локациями.

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Новосибирцам рассказали, как сэкономить на путешествиях в России и за рубежом

С приближением сезона отпусков многие задаются этими вопросами. Руководитель группы продаж финтех-компании ЮMoney Лена Петросян делится советами, которые помогут сэкономить на транспорте, жилье и досуге, и рассказывает, где отдохнуть с минимальным бюджетом.

Даже сегодня можно путешествовать без больших затрат — главное заранее всё спланировать, и прежде всего это касается маршрута. Перелёты могут быть одной из самых больших статей расходов, поэтому, чтобы не переплачивать, важно тщательно продумать план перемещения.

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Свыше 37 тысяч иностранных туристов посетили в 2024 году Новосибирскую область

Автор: Артем Рязанов

За 11 месяцев 2024 год в Новосибирской области туристический поток составил 3,147 тыс. поездок, что на 22,8 % выше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Как сообщили редакции Infopro54 в Минэкономразвития региона, по этому показателю регион занял 9 место среди всех субъектов Российской Федерации и 1 место в Сибирском федеральном округе.

— Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения в Новосибирской области, за 11 месяцев 2024 года, по данным ЕМИСС, составила 37 341 человек. Из них больше всего туристов из Китайской Народной Республики, Германии и Республики Казахстан, — говорится в ответе, полученном редакцией.

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Новосибирцы за год налетали более 800 млн километров

В уходящем году новосибирские путешественники стали чаще летать за границу, открыли для себя Японию и улетели в Сочи за 374 рубля. Всего жители столицы Сибири провели в воздухе 80 723 674 часов (это 3 тысячи лет здорового сна), налетали 838 095 965 километров и посетили 89 стран, подсчитали аналитики Авиасейлс.

Подавляющее большинство новосибирцев путешествовало по России, 71% билетов приобретено на внутренние рейсы. Но летать за границу все же стали чаще, чем годом ранее (в 2023 году на внутренние рейсы пришлось 77% всех бронирований).

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