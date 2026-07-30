На Ипподроме с 10 августа начнут осушать дороги

С 10 августа в Новосибирске стартуют масштабные работы по реконструкции ливневой канализации на Ипподромской магистрали. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев. Основные работы пройдут на развязке перед четвертым мостом и на соседних участках. Именно этот участок во время дождей регулярно затапливает, и тогда движение здесь парализует.

Городские власти разработали комплексный план борьбы с подтоплениями. Специалисты восстановят два каскада дождеприемных лотков — на пересечении улиц Зыряновской и Сакко и Ванцетти, а также на улице Маковского. Кроме того, у дома № 26 на Серебренниковской появится новая монолитная камера для сбора воды, которую подключат к коллектору реки Каменки.

Предполагается, что эти меры улучшат ситуацию: вода будет уходить в систему, не застаиваясь на дороге. Подрядчик уже определен, контракт заключен. Все работы планируют завершить в течение трех месяцев, чтобы к концу осени ливневка на проблемных участках работала без сбоев.

Ранее редакция сообщала о том, что на Ипподромской магистрали В Новосибирске начался капитальный ремонт.