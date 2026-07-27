На Ипподромской магистрали в Новосибирске начался капитальный ремонт аварийного участка. Об этом глава города Максим Кудрявцев сообщил в своих соцсетях, отметив, что работы перешли в активную фазу. Строители уже завершили устройство котлована и подготовительные бетонные работы, а затем приступили к армированию и бетонированию фундамента непосредственно на месте обрушения.

Восстановление этого объекта было разделено на два этапа. Первый этап стартовал еще в сентябре прошлого года: тогда подрядчик вывез обвалившийся грунт, обустроил временный водоотвод и укрепил нестабильные участки. Позднее, в июне 2026 года, с городом заключили новый контракт на полноценное восстановление дороги между улицами Писарева и Гоголя.

В ходе капремонта подрядная организация полностью демонтирует старую поврежденную стену и построит новые железобетонные монолитные конструкции с контрфорсами. Кроме того, специалисты усилят фундамент и смонтируют современную систему водоотведения. На финальном этапе на участке уложат свежее асфальтовое покрытие, установят бордюры и защитные ограждения. Завершить все работы на проблемном объекте городские власти планируют до конца 2026 года.

Напомним, что подпорная стена на Ипподромской обрушилась в конце апреля 2025 года. Сразу после этого мэрия ввела на участке режим повышенной готовности, а подъем с Ипподромской на улицу Гоголя был перекрыт. Тогда же начальник управления дорожного комплекса мэрии Сергей Эпов оценивал сроки восстановления в 1–1,5 года.

Ранее редакция сообщала, что режим повышенной готовности введут в микрорайоне Горский в Новосибирске, где произошёл обвал грунта.