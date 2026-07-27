Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Город

На Ипподромской магистрали В Новосибирске начался капитальный ремонт

Дата:

Подпорную стену на магистрали восстанавливают после обрушения 2025 года

На Ипподромской магистрали в Новосибирске начался капитальный ремонт аварийного участка. Об этом глава города Максим Кудрявцев сообщил в своих соцсетях, отметив, что работы перешли в активную фазу. Строители уже завершили устройство котлована и подготовительные бетонные работы, а затем приступили к армированию и бетонированию фундамента непосредственно на месте обрушения.

Восстановление этого объекта было разделено на два этапа. Первый этап стартовал еще в сентябре прошлого годатогда подрядчик вывез обвалившийся грунт, обустроил временный водоотвод и укрепил нестабильные участки. Позднее, в июне 2026 года, с городом заключили новый контракт на полноценное восстановление дороги между улицами Писарева и Гоголя.

В ходе капремонта подрядная организация полностью демонтирует старую поврежденную стену и построит новые железобетонные монолитные конструкции с контрфорсами. Кроме того, специалисты усилят фундамент и смонтируют современную систему водоотведения. На финальном этапе на участке уложат свежее асфальтовое покрытие, установят бордюры и защитные ограждения. Завершить все работы на проблемном объекте городские власти планируют до конца 2026 года.

Ипподромская магистраль

Напомним, что подпорная стена на Ипподромской обрушилась в конце апреля 2025 года. Сразу после этого мэрия ввела на участке режим повышенной готовности, а подъем с Ипподромской на улицу Гоголя был перекрыт. Тогда же начальник управления дорожного комплекса мэрии Сергей Эпов оценивал сроки восстановления в 1–1,5 года.

Ранее редакция сообщала, что режим повышенной готовности введут в микрорайоне Горский в Новосибирске, где произошёл обвал грунта

Базовое фото пресс-службы мэрии Новосибирска, фото внутри текста редакции Infopro54, автор- Маргарита Романова

Актуальный разговор

Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

При этом именно отечественная клоунада пользуется большим спросом у зарубежных зрителей

Все материалы

Рубрики : Город

Регионы : Новосибирск

Теги : подпорная стена капитальный ремонт Ипподромская магистраль

777
0
0
Предыдущая статья
Фонд «Больше хорошего!» собирает Новосибирск на главный экофест города
Следующая статья
В Новосибирске резко подорожал сахар – цены превысили отметку в 80 рублей

Нужно зеленое мыло: мэрия Новосибирска обследовала деревья в сквере перед оперным театром

Автор: Мария Гарифуллина

Стали известны результаты обследования деревьев в сквере «Театральный» перед НОВАТом. Состояние старых елей в этом сквере вызывает беспокойство у внимательных горожан — они считают, что дело может закончиться вырубкой.

Infopro54 обратился за комментарием в мэрию Новосибирска. Там сообщили, что на хвойных обнаружены вредители и есть высохшие деревья.

Читать полностью

Гаражи за «Аурой» являются идеальной локацией для размещения Новосибирск-Сити

Автор: Юлия Данилова

Мы продолжаем серию публикаций про депрессивные локации и объекты, которые визуально портят облик города. По просьбе редакции Infopro54 архитекторы Новосибирска высказывают свои предложения о том, как можно сделать такие локации архитектурно привлекательными и полезными для города.

Первая история была про многолетний недострой — ТЦ «Подсолнух».

Читать полностью

Документальный фильм о ЦУМе снимут в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске снимут документальный фильм об исчезающем символе города — ЦУМе. Музей Новосибирска ищет подрядчика для работы над лентой, которая запечатлеет историю знаменитого универмага от его строительства до начала сноса. Начальная цена контракта составляет 609 500 рублей.

Снос ЦУМа, который простоял на перекрестке проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали почти 60 лет, начался в июне 2026 года. На его месте появится 30-этажный жилой комплекс. Чтобы сохранить память о магазине, который в советское время считался лучшим универмагом РСФСР, Музей Новосибирска объявил закупку на создание документального фильма. Исполнителя выберут в ходе неконкурентной процедуры, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Читать полностью

Подачу воды ограничат в Ленинском и Кировском районах Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске продолжаются мероприятия по устранению дефекта на коммуникациях Горводоканала. В круглосуточном режиме работает специализированная техника и сотрудники служб городского хозяйства. По сообщению начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Зайкова, для полного устранения аварии принято решение понизить давление воды в Ленинском, Кировском районах и на ВАСХНИЛе.

— Вода будет только у потребителей на первых этажах. Уважаемые жители, приносим свои извинения и просим потерпеть, — отметил он.

Читать полностью

Власти Новосибирска обещают закопать провал на Горском за три недели

Автор: Оксана Мочалова

Устранение провала грунта в микрорайоне Горский в Новосибирске потребует длительных восстановительных работ. По информации, прозвучавшей на оперативном совещании в мэрии, причиной произошедшего, стала поломка водопроводной трубы, которая повисла и сломалась из-за пустоты, образовавшейся в результате повреждения канализационного коллектора.

По словам главы департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Зайкова, провал уходит на глубину 15 метров, где проходит крупный коллектор диаметром 2 метра. Основная проблема заключается в восстановлении инфраструктуры.

Читать полностью

В Новосибирске запускают штаб, отвечающий за архитектурный облик города

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске появится штаб по благоустройству, который займется формированием нового архитектурного облика города. Об этом в ходе оперативного совещания заявил мэр Максим Кудрявцев. Новую структуру возглавит сам глава города, а его заместителем станет заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры новосибирской администрации Евгений Улитко.

Главная задача штаба — системная работа с обликом улиц, от фасадов зданий до состояния тротуаров и малых архитектурных форм. В состав войдут все профильные департаменты, главы районов, а также представители ресурсоснабжающих и подрядных организаций. По словам Кудрявцева, работа начнется с пеших обходов центральной части города, чтобы затем масштабировать успешные практики на все районы.

Читать полностью
Актуальный разговор

Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

При этом именно отечественная клоунада пользуется большим спросом у зарубежных зрителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Путин разрешил Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС

Общество

На восстановление участка ливневки в Новосибирске потратят 9,3 миллиона рублей

Общество

С 1 сентября билеты на электрички можно вернуть онлайн, но не в Новосибирске

Общество

В Новосибирске резко подорожал сахар – цены превысили отметку в 80 рублей

Город

На Ипподромской магистрали В Новосибирске начался капитальный ремонт

Бизнес

Фонд «Больше хорошего!» собирает Новосибирск на главный экофест города

Общество

Две защитницы новосибирских памятников объявили голодовку из-за нового закона

Бизнес Власть

Минобороны включили в отбор руководителей оборонных предприятий

Бизнес Экономика

Цена красной икры в Новосибирске обогнала общероссийскую

Бизнес Власть Общество

Ситуация с бензином в Сибири остается напряженной

Общество

Синоптики пообещали новосибирцам жаркую неделю с дождями и грозами

Бизнес Власть Финансы

Новосибирцы получат доступ к цифровому рублю с 1 сентября

Бизнес Экономика

Новосибирская область вдвое увеличила экономию на закупках

Общество

Ядовитый каракурт добрался до Новосибирской области

Власть Общество

Водительские права начали выдавать по новым правилам в Новосибирской области

Власть Технологии

Три железнодорожные станции Новосибирской области включили в программу цифровизации

Власть Общество

Новый дорожный знак для многодетных семей определяют голосованием

Власть Медицина Общество

Новосибирцы смогут покупать лекарства по рецептам в других городах

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности