Рекламодателям

Цены на комнаты в Новосибирске стагнируют

  • 22/08/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Цены на комнаты в Новосибирске стагнируют
Конкуренцию им составляет огромное количество студий и однокомнатных

На рынке Новосибирска вновь сложился переизбыток ввода маленьких квартир. За последние 11 лет в городе построено 158 тысяч студий, однокомнатных квартир и двухкомнатных студий с двумя окнами. Это начинает перекраивать рынок, констатирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

В частности, по его словам, в городе началась стагнация цен на комнаты. Сегодня их не выгодно покупать ни для продажи, ни для сдачи в аренду. По данным портала «Мир Квартир, средневзвешенная цена на комнаты в целом по России выросла за год на 9,7%. В Новосибирске рост составил всего 0,4%.

— Это почти в 25 раз ниже, чем в среднем по стране и в 20 раз ниже уровня официальной инфляции, не говоря уж о реальной. Рост арендных ставок на комнаты в городе с первого квартала 2022 года в 1,65 раза меньше динамики арендных ставок на все виды квартир, —говорит Николаев.

В 2025 году за комнату в городе можно в среднем получить 12,4 тысячи рублей, за однокомнатную — 30,1 тысячу.

По его словам, застройщики Новосибирска насытили город маленьким квартирами и студиями, и покупать комнату, не смотря на низкий порог входа, для сдачи в аренду или перепродажи экономически бессмысленно.

Ранее Николаев отмечал, что на начало августа 2025 года в активе застройщиков было 60 350 непроданных квартир и апартаментов в строящихся домах. Он заявлял, что уровень затоваренности на рынке новостроек региона близок к критическому.

При этом сами застройщики отмечали, что из-за высоких ставок и падения покупательского спроса рынок вновь переходит на мелкую нарезку квартир.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке аренды жилья в Новосибирске подскочили цены. Однако квартиры с «бабушкиным» ремонтом плохо сдаются даже рядом с метро.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

1 742

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : продажа недвижимости Комнаты в Новосибирске аренда недвижимости


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске построят станцию метро «Каменская» рядом с ТЦ «Аура»
22/08/25 14:30
Общество
В Новосибирске началась вакцинация от гриппа
22/08/25 14:00
Общество
OpenBio-2025: симпозиум «Инженерия живого» откроет будущее медицины и биопроизводства
22/08/25 13:45
Технологии
Технопарк Новосибирска получил разрешение на строительство еще одного здания
22/08/25 13:00
Бизнес Инновации Недвижимость
В Новосибирской области изменили сроки сентябрьских пенсионных выплат
22/08/25 12:00
Общество
Цены на комнаты в Новосибирске стагнируют
22/08/25 11:00
Бизнес Недвижимость
«Исповедуются только 1%»: мода на «монастыринг» может миновать сибирских зумеров
22/08/25 9:00
Культура Общество
Мессенджер MAX станет обязательным для предустановки в России с 1 сентября
21/08/25 19:00
Власть Общество
С новосибирского завода вынесли шесть тонн металлолома
21/08/25 18:30
Общество Право&Порядок
В Новосибирск ежегодно приезжают на экскурсии около десяти тысяч школьников
21/08/25 18:00
Бизнес Образование Туризм
«Сибирь – территория мужества»: Новосибирская область укрепляет патриотическое воспитание
21/08/25 17:40
Власть
На рынке труда Новосибирской области работают 58 тысяч мигрантов
21/08/25 17:00
Общество
Мэрия Новосибирска отказалась от банной концессии
21/08/25 16:00
Бизнес Власть
Сибирские производители экспортировали соусы на миллиард рублей
21/08/25 15:00
Бизнес ВЭД Промышленность
На Бугринском мосту в Новосибирске за сутки выписали 900 штрафов «за скорость»
21/08/25 14:30
Общество
Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса
21/08/25 14:10
Бизнес
В Новосибирской области изъяли почти две тонны молочной продукции
21/08/25 14:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Более 4,2 млн квадратных метров жилья строится в Сибири при поддержке Сбера
21/08/25 13:13
Финансы
Эксперты Новосибирского педуниверситета раскритиковали «домашние задания»
21/08/25 13:00
Образование Общество
Мотоциклы и мопеды предлагают пустить на выделенные полосы в Новосибирске
21/08/25 12:00
Популярное
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новости компаний
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять