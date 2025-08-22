Цены на комнаты в Новосибирске стагнируют

На рынке Новосибирска вновь сложился переизбыток ввода маленьких квартир. За последние 11 лет в городе построено 158 тысяч студий, однокомнатных квартир и двухкомнатных студий с двумя окнами. Это начинает перекраивать рынок, констатирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

В частности, по его словам, в городе началась стагнация цен на комнаты. Сегодня их не выгодно покупать ни для продажи, ни для сдачи в аренду. По данным портала «Мир Квартир, средневзвешенная цена на комнаты в целом по России выросла за год на 9,7%. В Новосибирске рост составил всего 0,4%.

— Это почти в 25 раз ниже, чем в среднем по стране и в 20 раз ниже уровня официальной инфляции, не говоря уж о реальной. Рост арендных ставок на комнаты в городе с первого квартала 2022 года в 1,65 раза меньше динамики арендных ставок на все виды квартир, —говорит Николаев.

В 2025 году за комнату в городе можно в среднем получить 12,4 тысячи рублей, за однокомнатную — 30,1 тысячу.

По его словам, застройщики Новосибирска насытили город маленьким квартирами и студиями, и покупать комнату, не смотря на низкий порог входа, для сдачи в аренду или перепродажи экономически бессмысленно.

Ранее Николаев отмечал, что на начало августа 2025 года в активе застройщиков было 60 350 непроданных квартир и апартаментов в строящихся домах. Он заявлял, что уровень затоваренности на рынке новостроек региона близок к критическому.

При этом сами застройщики отмечали, что из-за высоких ставок и падения покупательского спроса рынок вновь переходит на мелкую нарезку квартир.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке аренды жилья в Новосибирске подскочили цены. Однако квартиры с «бабушкиным» ремонтом плохо сдаются даже рядом с метро.