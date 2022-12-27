На вас оформили заем в МФО без согласия ― что делать?

Покопавшись в кредитной истории, обнаружили несколько попыток взять микрозаем ― и одна из них закончилась удачно для мошенников. Рассказываем, что делать, если на вас оформили незаконный микрокредит.

Обнаружить мошеннический заем в своей кредитной истории крайне неприятно. Кроме этого, подобные случаи могут сорвать важные сделки, например, повлиять на решение банка одобрить ипотечный кредит. Поэтому стоит предпринять следующие шаги, как только вы поняли, что стали жертвой мошенников:

Написать заявление в полицию, в котором указаны подробности произошедшего. Затем нужно обратиться в банк или МФО и также направить заявление, где обозначено, что кредит был оформлен на ваше имя мошенническим путем. К документам нужно приложить справку из полиции и все документы, которые могут подтвердить вашу непричастность. Если финансовая организация не соглашается с претензией и не списывает задолженность, нужно готовиться к суду.

Как уберечь свои персональные данные?

Способов завладения личными данными человека множество, и каждый день появляются новые. Это может быть письмо с вирусной ссылкой, отправленное на почту или в мессенджер. Мошенники могут найти данные пользователя в базах, которые были слиты в сеть. Они даже могут получить доступ к личному кабинету клиента, позвонив ему под видом службы безопасности банка.

Чтобы защитить персональные данные, нужно действовать аккуратно. Например, при утере документов нужно незамедлительно обратиться в полицию и заявить об этом. А если вы собираетесь ввести личную информацию на каком-либо сайте, сначала стоит убедиться, что он, во-первых, является официальным ресурсом компании, во-вторых, в адресной строке есть изображение закрытого замка. Это значит, что между браузером пользователя и сайтом установлено защищенное соединение, а передаваемые данные зашифрованы ― и мошенники не смогут получить к ним доступ. И, конечно, стоит выбирать надежные банки и МФО. Подборку МФО, чья деятельность соответствует требованиям Банка России, можно изучить по ссылке*.

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