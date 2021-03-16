Прокуратура может подать в суд на ТЦ «Хилокский»

ЗАО «Торговый центр «Хилокский» обратилось в арбитражный суд Новосибирской области с заявлением к прокуратуре Ленинского района в июне 2020 года. Компания требовала признать незаконным представление прокуратуры об устранении нарушений требований земельного законодательства в сфере торговой деятельности. Представление было вынесено после проверки, проведенной 23 марта. В частности, прокуратура выявила, что товары на территории рынка реализуют юридические лица, ИП и граждане без оформления необходимых документов и передачи их покупателям. Кроме того, арендаторы осуществляют как розничную, так и оптовую торговлю, а «ТЦ Хилокский» не осуществляет должный контроль за соблюдением правил оптовой торговли.

— Как следует из материалов дела, ЗАО «Торговый центр «Хилокский», имея вид разрешенного использования — для организации торгового центра оптовой и розничной торговли, фактически использует земельный участок для организации рынка, предпринимательская деятельность преимущественно осуществляется вне помещений объектов капитального строительства. Указанные обстоятельства подтверждаются самим заявителем, — отмечается в материалах суда. — Так, в судебном заседании представитель общества пояснил, что в здании торгового центра расположено руководство ЗАО «Торговый центр «Хилокский», места индивидуальным предпринимателям предоставляются для оптовой торговли. Как усматривается из пункта 4.1 Правил оптовой торговли заявителя от 01.12.2017, местом проведения оптовой торговли являются предоставляемые в аренду склады, минисклады, рефрижераторы, киоски, палатки и земельные участки под торговлю с машин. Материалами дела также подтверждается, что использование заявителем земельного участка не соответствует виду его разрешенного использования, чем нарушается правовой режим вышеназванного земельного участка. Заявителем в порядке статьи 65 АПК РФ не представлено доказательств, подтверждающих, каким нормам закона и иных нормативных правовых актов не соответствует оспариваемое представление, какие права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности при этом нарушены.

В итоге в ноябре 2020 года арбитражный суд Новосибирской области принял решение отказать ЗАО «Торговый центр «Хилокский» в удовлетворении заявленных требований. В декабре компания подала жалобу в апелляционный суд. 12 февраля 2021 года он принял решение оставить решение Арбитражного суда Новосибирской области в силе, а жалобу без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в течение двух месяцев.

— Мы указали в представлении, что ТЦ позиционирует себя как рынок оптовой торговли, но также осуществляет розничную. Кроме того, земельный участок используется не по целевому назначению. Мы просили принять меры по устранению этих нарушений. Если они не отреагируют, то мы пойдем в суд, — сообщил на круглом столе, который прошел в «Новосибирском союзе журналистов», помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Евгений Баядилов. — На прошлой неделе в ответе от ЗАО «Торговый центр «Хилокский» указано, что нарушение по земельному участку устранено. Также принимаются меры по устранению нарушений по розничной торговле, ужесточены правила торговли на территории рынка.

По словам юриста РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Олега Григорьева, организация в сентябре 2020 года также инициировала иск в Ленинский районный суд Новосибирска по организации на земельном участке розничного рынка по реализации плодоовощной продукции в обход закона. Очередное рассмотрение дела пройдет на этой неделе.

— Ранее у нас не было юридических оснований для подготовки документа и предъявления иска в суд о прекращении деятельности нелегально функционирующего розничного рынка. Полномочия муниципалитета в части выдачи разрешений на организацию розничных рынков регламентированы пошагово. Мы выдаем разрешения в соответствии с представленным пакетом документов, и перечень для отказа в оформлении исчерпывающий: соответствие фактического адреса, исчерпывающий пакет документов. Но рынок «Хилокский» не обращался в муниципалитет за получением документов на право организации розничной торговли. Сейчас будем заниматься этим вопросом, так как есть решение апелляции, — пояснила заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Галина Рябцева.

Депутат регионального парламента (КПРФ) Яков Новоселов отметил, что по стране сейчас создаются оптово-распределительные центры, где оптовая торговля теми же фруктами и овощами организована цивилизованно, и все вполне контролируется. То есть имеются вполне работающий механизм для тиражирования. В Новосибирской области первую очередь ОРЦ «Русагромаркет» планируют запустить до конца марта 2021 года.

Замдиректора по безопасности ТЦ «Хилокский» (один из его создателей, экс-депутат регионального парламента) Алексей Александров пояснил Infopro54, у компании есть решение суда, в котором говорится, что «ТЦ Хилокский» — оптовый рынок.

— На нашей территории торгуют отдельные хозяйствующие субъекты. В процессе торговли у них могут быть нарушения, но вмешиваться в их хозяйственную деятельность мы не имеем права. Это наша позиция, ее мы пытаемся отстоять в суде, а также когда вопросы задают общественники, прокуратура и т.д. К тому же за последние 3 года вокруг «ТЦ Хилокский» образовалось четыре ярмарки, к которым мы не имеем никакого отношения. Информации об их хозяйственной деятельности у нас нет, — заявил Александров. — Что касается решения апелляции, то мы подали документы в кассацию и ждем их рассмотрения.

Остальные претензии к ЗАО «Торговый центр «Хилокский» со стороны общественников Алексей Александров назвал информационным терроризмом, который, скорее всего, осуществляется в интересах каких-то коммерческих структур, не заинтересованных в развитии рыночной торговли плодоовощной продукцией, а лоббирующих интересы сетевых магазинов.

— ТЦ «Хилокский» работает уже 25 лет. Наша бизнес-модель доказала свою жизнеспособность, и это признали как на уровне регионального, так и федерального Минпромторга. За это время в Новосибирске открывалось много «овощных баз». Ни у одной из них не получилось переплюнуть логистику продаж ЗАО «Торговый центр «Хилокский», так как они не понимают специфику движения фрэш-продукции, — уверен Алексей Александров. — У нас ни одна машина не стоит дольше 5 дней. Вся Европа уже давно вкладывается в машины, чтобы доставлять продукцию с полей сразу до потребителей, без лишней перегрузки. А у нас до сих пор строят овощные базы…

С 2000 годов в регионе на рынке оптовой и розничной торговли плодоовощной продукции реализовывали проекты такие бизнесмены, как Сергей Проничев в поселке 8 марта, торговый комплекс «Фортуна», торгово-складской комплекс «Фудсиб» Дмитрия Терешкова и Александра Манцурова, агропромышленный распредцентр «Мандарин» Эдуарда Тарана и Александра Каюмова.

Кстати, Алексей Александров не исключает, что на территории ЗАО «Торговый центр «Хилокский» все-таки будет выделена площадка для розницы, но добавляет, что сейчас компания ждет принятия нового закона об оптовых рынках, где будут прописаны многие нюансы их работы, которые сейчас вызывают различные спекуляции.

— Первоосновой служит именно опыт Новосибирска, где формат оптового рынка развивается давно и эффективно. И олицетворяется, например, торговым центром «Хилокский», — говорил федеральный чиновник.

Напомним, в ноябре 2020 года в Новосибирске, в рамках заседания рабочей группы по развитию оптовых продовольственных рынков в Российской Федерации, созданной при Минпромторге России, прошло первое представление проекта закона о рынках. Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов подчеркивал, что Новосибирск стал местом проведения такого заседания неслучайно — опыт города по части оптовых рынков будет базовым при проработке закона. И, соответственно, мастер-моделью для общероссийского тиражирования.

На круглом столе, который прошел в Новосибирском союзе журналистов, было принято решение подготовить обращение от жителей, проживающих на улицах Хилокская и Малыгина, представителей общественных организаций, а также депутатов в разные органы власти с просьбой детально изучить санитарное-эпидемиологическую, а также криминогенную ситуацию на жилмассиве, окруженном ТЦ «Хилокский», ярмарками, кладбищем, Левобережным полигоном ТКО, а также пунктом для забоя скота. К обращению будут приложены данные исследований, проведенных РОО «Центр правовых инициатив потребителей».