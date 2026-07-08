Конкурс журналистов «СибирьПро»: номинация «ПРО спорт» посвящена спортивным достижениям и массовой физкультуре

Развитие физической активности и спортивной индустрии является одним из ключевых приоритетов государственной политики, направленной на улучшение здоровья нации, формирование подрастающего поколения и обеспечение широкого доступа к спортивным занятиям. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал стремление государства к всестороннему развитию спортивной отрасли, созданию благоприятных условий как для профессионального спорта и спорта высших достижений, так и для массового увлечения физической культурой, с особым акцентом на популяризацию занятий среди молодежи.

Сибирский федеральный округ уделяет пристальное внимание этим задачам. Здесь активно ведется строительство и модернизация спортивных сооружений, открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, организуются значимые спортивные мероприятия. Ярким примером системного подхода стало возрождение Спартакиады народов Сибири – инициативы, включенной в Стратегию социально-экономического развития СФО до 2035 года. Первые игры состоялись в 2025 году в Кемерово, собрав более 500 участников, а в 2027 году эстафету примет Красноярск. По мнению полномочного представителя Президента РФ в СФО, подобные проекты способствуют укреплению спортивных традиций и межрегионального сотрудничества.

Конкурс «Сибирь.ПРО» в рамках номинации «ПРО спорт», при поддержке волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск», посвящен этим важным темам. Организаторы принимают материалы, освещающие развитие массового, детско-юношеского и профессионального спорта, пропаганду активного образа жизни, реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», строительство новых спортивных объектов и модернизацию существующей инфраструктуры в сибирских регионах. Особое внимание будет уделено публикациям о достижениях сибирских спортсменов на всероссийских и международных аренах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. К рассмотрению принимаются опубликованные или вышедшие в эфир материалы с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года в печатных, электронных и интернет-СМИ.