На Крещение в Новосибирской области оборудуют 25 купелей

Накануне Крещения Роспотребнадзор Новосибирской области сообщил результаты проверки водоёмов, где будут оборудованы купели. Эксперты взяли пробы воды в 25 местах по всей области.

— По результатам лабораторных исследований установлено, что 19 из них соответствуют санитарным требованиям, 6 проб находятся в работе, — сообщили в ведомстве.

Информация о соответствии направлена в районные администрации и организаторам купелей.

Стоит отметить, что в Усть-Таркском районе в этом году купели не будет. В сообщении районной администрации говорится, что проверка выявила отсутствие благоприятных условий для крещенских купаний. Вода в традиционном месте оказалась слишком мутной и содержала снег под льдом, что не соответствует требованиям. В связи с этим чиновники решили отменить крещенские купания.

Напомним, в этом году крещенские купели будут размещены в пяти районах Новосибирска. В целом по области в 2025 году на Крещение работали 30 официальных купелей.

Ранее редакция сообщала о том, что продолжительные морозы придут в Новосибирск к середине первой рабочей недели.