В мэрии Новосибирска рассказали, где будут установлены крещенские купели

Крещенские купели в этом году будут организованы в пяти районах города. В Октябрьском районе — в микрорайоне «Европейский берег». В Ленинском — в микрорайоне Затон. В Советском районе — на пляже «Бумеранг». В Центральном округе — на озере Жемчужина Сибири. А также в Калининском районе — на озере Спартак.

— Прошу обратить внимание на обеспечение безопасности – чтобы на каждой точке были посты спасателей. Также ожидается сильное похолодание, организовать работу купелей нужно в соответствии с прогнозом погоды, — отметил на аппаратном совещании мэр Максим Кудрявцев.

Спасатели МАСС напоминают, что важно правильно подготовиться к погружению в крещенскую воду и дают рекомендации как это сделать:

Консультация с врачом. Купаться не рекомендуется при заболеваниях сердца, лёгких, щитовидной железы, острых воспалениях и беременности.

Начинать закаливание заранее. Новичкам подойдут контрастный душ, обливания прохладной водой и прогулки на свежем воздухе.

Подготовить экипировку. Взять тёплое полотенце, халат или свитер, нескользящую обувь и шапку.

Соблюдать правила погружения. Лёгкая разминка перед купанием, постепенное погружение в воду на 10–15 секунд и быстрый переход в тёплую сухую одежду.

Не употреблять алкоголь до и после купания, не заходить в воду уставшим или больным, не оставлять детей без присмотра.

Выбирать официальные купели. Купаться только в местах, где дежурят спасатели и медики.

Стоит отметить, что в 2025 году крещенские купания в Новосибирске собрали 16 349 участников. Число желающих окунуться в прорубь выросло на пять тысяч по сравнению с 2024 годом. Самой популярной оказалась купель на пляже «Бумеранг» в Советском районе. В нее окунулись 5 400 человек.

Во время крещенских купаний у купелей работали спасатели МАСС, полицейские и врачи скорой помощи.

В целом по области в 2025 году на Крещение работали 30 официальных купелей.

Ранее редакция сообщала о том, что продолжительные морозы придут в Новосибирск к середине первой рабочей недели.