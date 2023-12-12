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«Наука здорового питания для семейного очага» — полезные продукты для сохранения нации

  • 12/12/2023, 10:00

Инфопро54: Бренды Новосибирской области
О том, как из привычных продуктов создаются кондитерские изделия, обогащенные полезными компонентами с научно доказанной эффективностью, рассказала маркетолог компании ООО Здоровое питание ГК «Диа-Веста» Ирина Туктагулова.

— Ирина, чем занимается ваша компания?
— Наш бренд основан в 1999 году химиком-микробиологом Светланой Хомичевой. Ею двигал интерес создавать еду, питаясь которой человек мог бы жить долго и не пользоваться лекарствами. Именно тогда было зарегистрировано юрлицо, оформлен первый патент на микробиологическую разработку и приобретено сырье, необходимое для производства кондитерских изделий с пробиотиками. В том же 1999 году вышел первый продукт — вафли с пробиотиками. Они завоевали первую для компании золотую медаль Сибирской ярмарки. Затем было печенье с витаминами и полезными нутриентами, которое до сих пор в нашем ассортиментном портфеле. В 2004 году ГК «Диа-Веста» уже открыла собственное производство, где начала производство джемов из сибирских ягод.
— Почему такое название — «Диа-Веста»?
— Веста — богиня, хранительница семейного очага в Древнем Риме. А приставка «диа» берет свое начало от названия фармакологической группы, которая включает БАДы и различные препараты для диабетиков. Поэтому «Диа-Веста» — «фармакология для семейного очага».
— А есть ли какая-то миссия у вашего бренда?
—Да, конечно. Мы разрабатываем полезные продукты для сохранения и укрепления здоровья нации. Наши витаминизированные продукты с научным действием для здорового питания, с лечебно-профилактическими свойствами для тех, кто заботится о своем здоровье. То есть идея в том, чтобы каждый продукт был полезнее, чем обычный: если это печенье, то с витаминами, если вафли, то с бифидобактериями, если джем, то с витамином С и натуральной ягодой. При этом становление нашей компании идет постоянно. Нам в следующем году будет 25 лет. И мы не можем сказать, что достигли вершины. Мы все время в развитии. Постоянно появляются новые идеи, новые тренды, мы стараемся и сохранить старое, и исследовать новое.
— Расскажите об ассортименте?
— Основа нашего производства на сегодняшний день — злаковые и белковые батончики. Они у нас в разных линейках. Сейчас в ассортименте компании более 50 наименований, в частности выпускаются йодированные продукты, с высоким содержанием кальция, железа и т. д. Кроме батончиков, мы делаем печенье, джемы, желе, мармелад и мюсли. Но следуя принципам здорового питания, всегда отдаем предпочтение компонентам, которые способствуют повышению иммунитета и не могут причинить вред даже таким категориям потребителей, как дети и больные сахарным диабетом. К примеру, в качестве сладкой основы для продуктов «Диа-Весты» вместо сахара используются натуральные подсластители: полидекстроза, мальтодекстрин, фруктоза.

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

Директор ООО Здоровое питание ГК «Диа-Веста» Хомичева С.Я.

— На какую аудиторию рассчитан ваш продукт?
— Наша аудитория — это большая семья, включающая представителей нескольких поколений. Это и старшее поколение, где важен высокий уровень качества продукции, отсутствие сахара. Это и дети. Тут у нас целая миссия, потому что мы мечтаем привить культуру употребления злаков у детей. Хотим, чтобы молодое поколение росло не на шоколадных, а на полезных злаковых батончиках, где злаки — основа рациона. Каши не все едят, найти качественный продукт на злаках очень трудно. А батончик — это простой, быстрый перекус, еще и полезный. Ну и, конечно же, молодые люди. Они ценят наши профессиональные продукты, которые позволят восполнить дефицит белка, энергии, быстро перекусить, быстро утолить голод и даже похудеть.
— Сколько человек в команде «Диа-Весты»?
— Наша команда насчитывает около 40 человек. Но мы сейчас находимся на старте новой линии, поэтому в ближайшие полгода-год у нас планируется увеличение штата еще почти на 50%.
— Кто разрабатывает рецептуру вашей продукции? У вас собственные технологии или заимствованные?
— Конечно же, у нас свой технолог, группа разработки, которая постоянно находится в поисках новых продуктов, новых решений, а также новых вкусов и новых видов. Наш основатель, Светлана Хомичева, наш идейный вдохновитель, тоже своими руками создает новые продукты. Одна из наших последних таких глобальных разработок — это десерт с уникальной фитокомпозицией, способствующий ускорению метаболизма и впоследствии снижению веса. Аналогов такому продукту в России нет. И это не просто слова. Вся продукция собственного производства проходит клинические исследования. Мы получили девять медалей Сибирской ярмарки. В 2009 году компания успешно представила свою продукцию на IV Международном конгрессе «Вкус — питание — здоровье» (г. Дижон, Франция). А в 2023 году на международной выставке «Продэкспо», батончик злаковый с абрикосом и витамином С получил серебряную медаль «За качество».
— В каких регионах представлена ваша продукция? Какие каналы сбыта вы используете?
— За 25 лет работы, конечно, мы наработали достаточно большое количество клиентов в разных уголках нашей страны. Сегодня мы присутствуем практически в каждом регионе России. Впрочем, основным рынком для ГК «Диа-Веста» остается Новосибирск и регионы Сибирского федерального округа. Наша продукция представлена, в частности, в сетевых магазинах «Лента», «Пятерочка», «Быстроном», «Мария-Ра» и многих других. Кроме того, мы работаем со специализированными магазинами (магазины здорового питания, для спортсменов и другие), а также с аптечными сетями. В последнее время активно осваиваем маркетплейсы.
Мы не ограничиваемся Россией. В силу географического удобства у нас давнее взаимодействие с Казахстаном, работаем с Азербайджаном, Арменией, Кыргызстаном, Беларусью, а в ближайших планах выход на Узбекистан и Иран.
— Кто является поставщиком ингредиентов?
— В компании изначально была сделана ставка на тщательный подбор ингредиентов. Главный критерий — польза. Это натуральные ягоды, злаки. Мы стараемся поддерживать местных производителей — 80-90% ингредиентов. Плотно работаем с алтайскими поставщиками.
— Какие ставите задачи на ближайшую перспективу?
— У нас большие планы развития. Из ближайших у нас выход новых продуктов, мы расширяем линейку детских злаковых и белковых батончиков. Растет и география поставок. А еще разрабатываем новую функциональную линейку под нашим материнским брендом «Диа-Веста».

Ирина Туктагулова, маркетолог компании ООО «Здоровое питание ГК «Диа-Веста». Пришла в компанию в 2011 году и уже 12 лет развивается и растет в профессиональном плане вместе с компанией. В 2023 году получила диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Директор по digital-маркетингу».

Фото из личных архивов И.Туктагуловой и Хомичевой С.Я.

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России Мой бизнес Бренды Новосибирской бизнес области


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