Не откладывать жизнь: новосибирцы выбирают готовые квартиры в новостройках

Приобретение квартиры в новостройке — это не всегда дом на уровне второго этажа, долгое ожидание сдачи и строительная техника на месте будущей детской площадки. В Новосибирске ведущие застройщики предлагают варианты готовых квартир в сданных новостройках, некоторые из них — с отделкой, в результате заехать можно практически в день сделки.

— Обычно на сдаче остается немного вариантов планировок, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай». — Но благодаря нашей широкой ассортиментной линейке есть возможность выбрать готовую квартиру в нужном районе, нужной планировки и не ломать привычные сценарии жизни.

Покупка в сданном доме — уверенность в том, что новая жизнь в новой квартире не за горами: не нужно снимать жилье во время строительства дома и одновременно платить ипотеку, долго ждать переезда.

Взрослые могут пройтись по двору, оценить отделку подъезда и вид из окна, а дети — опробовать качели и песочницу.

Часть квартир сдается с готовой отделкой, что позволяет провести сделку и новоселье практически в один день.

— Когда я выбирал квартиру, планировал купить ее в строящемся доме, — рассказывает Руслан. — В ГК «Расцветай» обратился по рекомендации, к тому же у меня многие друзья живут на площади Калинина — хотелось жить недалеко. При изучении вариантов мне предложили готовую квартиру-студию в «РАСЦВЕТАЙ НА КРАСНОМ», на которой в итоге и остановился: район знакомый, квартал — супер, тут даже на улице в баскетбол играть можно. Сейчас заканчиваю ремонт и планирую переезд гораздо раньше, чем думал.

В пресс-службе девелопера рассказали, что в проектах ГК «Расцветай» можно приобрести в сданных домах как компактные студии или однокомнатные квартиры, так и семейные трех- и четырехкомнатные квартиры.

По данным застройщика, наибольшим спросом пользуются квартиры в проектах:

«Сакура Парк»— квартал комфорт-класса примерно в пяти минутах ходьбы от ТРЦ «Аура», недалеко — станция метро «Октябрьская» и новое современное общественное пространство «Бугаков-парк». Здесь можно приобрести студии, просторные однокомнатные квартиры и семейные трех- и четырехкомнатные варианты. Варианты готовых квартир для молодежи или семей доступны в левобережных кварталах «Цветной бульвар» и «Расцветай на Зорге» и в правобережном «На Игарской». Для любителей экологичных локаций — квартал «Сосновый бор»на берегу Оби и в экоквартал «На Кедровой». Здесь можно жить в окружении леса и проводить досуг на берегу реки.

ООО «СЗ «Расцветай на Красном», ООО «СЗ «Астра», ООО «СЗ «Вербена», ООО «СЗ «Темпо», ООО «СЗ «Аквамарин», ООО «СЗ «Магнолия», ООО «СЗ «Антей». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф