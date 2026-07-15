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Недвижимость

Не откладывать жизнь: новосибирцы выбирают готовые квартиры в новостройках

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Покупка готовой квартиры в уже сданном доме позволяет не откладывать новую жизнь надолго и зачастую экономит бюджет

Приобретение квартиры в новостройке — это не всегда дом на уровне второго этажа, долгое ожидание сдачи и строительная техника на месте будущей детской площадки. В Новосибирске ведущие застройщики предлагают варианты готовых квартир в сданных новостройках, некоторые из них — с отделкой, в результате заехать можно практически в день сделки.

— Обычно на сдаче остается немного вариантов планировок, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай». — Но благодаря нашей широкой ассортиментной линейке есть возможность выбрать готовую квартиру в нужном районе, нужной планировки и не ломать привычные сценарии жизни.

Покупка в сданном доме — уверенность в том, что новая жизнь в новой квартире не за горами: не нужно снимать жилье во время строительства дома и одновременно платить ипотеку, долго ждать переезда.

Взрослые могут пройтись по двору, оценить отделку подъезда и вид из окна, а дети — опробовать качели и песочницу.

Часть квартир сдается с готовой отделкой, что позволяет провести сделку и новоселье практически в один день.

Расцветай на Красном
В квартале «Расцветай на Красном» каждый найдет занятие по душе.

— Когда я выбирал квартиру, планировал купить ее в строящемся доме, — рассказывает Руслан. — В ГК «Расцветай» обратился по рекомендации, к тому же у меня многие друзья живут на площади Калинина — хотелось жить недалеко. При изучении вариантов мне предложили готовую квартиру-студию в «РАСЦВЕТАЙ НА КРАСНОМ», на которой в итоге и остановился: район знакомый, квартал — супер, тут даже на улице в баскетбол играть можно. Сейчас заканчиваю ремонт и планирую переезд гораздо раньше, чем думал.

В пресс-службе девелопера рассказали, что в проектах ГК «Расцветай» можно приобрести в сданных домах как компактные студии или однокомнатные квартиры, так и семейные трех- и четырехкомнатные квартиры.

По данным застройщика, наибольшим спросом пользуются квартиры в проектах:

Сакура Парк
Квартале «Сакура Парк» — гармония в каждом элементе благоустройства
  1. «Сакура Парк»— квартал комфорт-класса примерно в пяти минутах ходьбы от ТРЦ «Аура», недалеко — станция метро «Октябрьская» и новое современное общественное пространство «Бугаков-парк». Здесь можно приобрести студии, просторные однокомнатные квартиры и семейные трех- и четырехкомнатные варианты.
  2. Варианты готовых квартир для молодежи или семей доступны в левобережных кварталах «Цветной бульвар» и «Расцветай на Зорге» и в правобережном «На Игарской».
  3. Для любителей экологичных локаций — квартал «Сосновый бор»на берегу Оби и в экоквартал «На Кедровой». Здесь можно жить в окружении леса и проводить досуг на берегу реки.

ООО «СЗ «Расцветай на Красном», ООО «СЗ «Астра», ООО «СЗ «Вербена», ООО «СЗ «Темпо», ООО «СЗ «Аквамарин», ООО «СЗ «Магнолия», ООО «СЗ «Антей». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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Фото предоставлено ГК «Расцветай». Квартал «Расцветай на Красном»

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Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска недвижимость в Новосибирске надежный застройщик

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Новосибирского застройщика будут судить за обман клиентов и легализацию средств

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по делу местного жителя, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег.

По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2022 года по август 2025 года заключил 75 договоров на возведение индивидуальных жилых домов с гражданами. Однако не выполнил свои обязательства, создавая лишь видимость строительства. В дальнейшем он легализовал часть полученных денежных средств, превышающих 31 миллион рублей, через сделки по покупке недвижимости и транспортных средств.

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Брусника создаёт ещё один центр притяжения в Новосибирске – возле озера Верховое появится круговая набережная

В микрорайоне «Город-на-Озере» Брусника благоустраивает набережную вокруг озера Верховое с прогулочными маршрутами и местами для отдыха у воды.

Слово «Патрики» ставшее в последнее время мемом – это одно дело, а реальное пространство – другое. Реальные Патрики* (*Патриарший пруд на Малой Бронной улице и Большом Козихинском переулке, если уж краеведчески точно) – это, достаточно очаровательное и совсем не кринжовое место. Очень уютное, живописное и со столичностью особого оттенка. С насыщенным литературным послевкусием – от Карамзина до Булгакова, от Булгакова до Юнны Мориц.

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Тысячи квартир и машиномест в сданных домах Новосибирска не зарегистрированы

Автор: Юлия Данилова

По данным Росреестра, на 1 июля 2026 года из почти 26 тысяч помещений и машино-мест, расположенных в домах, строительство которых завершено после 1 марта 2025 года, не оформлены права лишь в отношении 10% объектов — это не более 2 600. Об этом редакции Infopro54 сообщили в управлении Росреестра по Новосибирской области.

— С 1 марта 2025 года законодательство возложило на застройщиков прямую обязанность по оформлению прав на нереализованные объекты, а также на помещения, которые переданы участникам долевого строительства. Данные меры призваны продемонстрировать системный подход в работе застройщиков: не просто сдать квадратные метры в эксплуатацию, но и взять на себя обязательство довести сделку до логического финала — государственной регистрации прав граждан. 10% неоформленных помещений — это показатель, который свидетельствует о высоком уровне профессионализма региональных застройщиков и их исключительной ответственности перед покупателями жилья, — подчеркнули в ведомстве.

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Доступность жилья для покупателей в Новосибирске падает

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская область оказалась на 58‑м месте в общероссийском рейтинге доступности жилья. По данным аналитического исследования Центра экономических исследований «РИА Рейтинг», среднестатистической семье из двух работающих взрослых и одного ребёнка в мае 2026 года требовалось 5,4 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 м² на вторичном рынке.

Год назад, в мае 2025 года, срок накопления составлял 4,8 года. Сейчас он увеличился на 0,6 года.

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Около 3000 новосибирцев оказались под подозрением в сокрытии доходов

Автор: Юлия Данилова

Работа налоговых органов Новосибирской области ориентирована на выявление налогоплательщиков, которые используют различные схемы с целью ухода от налогообложения. Высокие риски сокрытия доходов в регионе выявлены в отношении 2900 человек. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Установлено, что данные налогоплательщики при отсутствии доходов за последние три года имеют в собственности пять и более объектов недвижимости: квартир, комнат, жилых домов и (или) нежилых помещений (общее количество составляет 18 000), что, вероятнее всего, свидетельствует о неуплате ими еще и налогов с доходов от сдачи имущества в аренду, — пояснили в УФНС.

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