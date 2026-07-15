Бензин запретили продавать детям до 18 лет в Новосибирской области

В Новосибирской области вступил в силу новый закон, ограничивающий продажу топлива подросткам. Теперь розничные продавцы не смогут продавать бензин и дизель лицам младше 18 лет, сообщили в Госавтоинспекции.

— В соответствии с внесёнными изменениями в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей не допускается розничная продажа детям (лицам, не достигших возраста 18 лет) автомобильного бензина, дизельного топлива, за исключением продажи автомобильного бензина (дизельного топлива) при заправке топливного бака транспортного средства лицам, достигшим возраста 16 лет, имеющим право на управление транспортным средством, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Контроль за соблюдением норм возложен на надзорные органы, а нарушителям грозят ощутимые штрафы. Для должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Напомним, поправками в областной закон об административных правонарушений также был наложен запрет на допуск лиц, не достигших возраста 18 лет, на объекты, где продается только алкогольная продукция и только товары сексуального характера.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы раскупают канистры для бензина, несмотря на двукратный рост цен.