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Власть Общество

Бензин запретили продавать детям до 18 лет в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

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АЗС региона будут штрафовать за нарушение этого закона

В Новосибирской области вступил в силу новый закон, ограничивающий продажу топлива подросткам. Теперь розничные продавцы не смогут продавать бензин и дизель лицам младше 18 лет, сообщили в Госавтоинспекции.

— В соответствии с внесёнными изменениями в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей не допускается розничная продажа детям (лицам, не достигших возраста 18 лет) автомобильного бензина, дизельного топлива, за исключением продажи автомобильного бензина (дизельного топлива) при заправке топливного бака транспортного средства лицам, достигшим возраста 16 лет, имеющим право на управление транспортным средством, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Контроль за соблюдением норм возложен на надзорные органы, а нарушителям грозят ощутимые штрафы. Для должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Напомним, поправками в областной закон об административных правонарушений также был наложен запрет на допуск лиц, не достигших возраста 18 лет, на объекты, где продается только алкогольная продукция и только товары сексуального характера.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы раскупают канистры для бензина, несмотря на двукратный рост цен.

Истончик фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : продажа бензин

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В селе Верх-Тула Новосибирского района, на базе местной врачебной амбулатории, прошло совещание под председательством губернатора Андрея Травникова. Главной темой обсуждения стала организация медицинского обслуживания жителей пригородных зон. В мероприятии приняли участие видные политические деятели, включая депутата Госдумы Виктора Игнатова и председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива.

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ЕГЭ сдан, документы поданы, приёмная комиссия работает со списками — и наступает период, который психологически часто оказывается тяжелее самого экзамена. Формально самое трудное уже позади. Фактически семья входит в несколько недель неопределённости, и то, как родители проведут эти недели, во многом определит, с каким внутренним состоянием их ребёнок войдёт во взрослую, самостоятельную часть своей жизни — студенчество.

— Экзамен сдан, но напряжение в доме нередко не спадает, а меняет форму. Родители, вместо того чтобы выдохнуть, начинают тревожиться о вещах, на которые уже не могут повлиять: о проходном балле, о конкурсе, о позиции в рейтинговом списке. Эта тревога редко остаётся при себе. Ребёнок считывает эмоциональное состояние взрослых почти безошибочно, даже если те не произносят вслух ни слова беспокойства, и интерпретирует родительское напряжение как подтверждение собственных опасений, — рассуждает Юлия Дружинина, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ.

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Родительский кошелек готовят к школе: ФАС попросила ритейлеров Новосибирска заморозить цены на канцтовары и форму

Автор: Оксана Мочалова

Федеральная антимонопольная служба инициировала меры по сдерживанию стоимости товаров для школьников. В преддверии 1 сентября ведомство направило официальные письма крупнейшим федеральным и региональным торговым сетям, работающим в сегменте детских товаров, канцелярии, книг и школьной формы, с просьбой добровольно ограничить торговые наценки на наиболее востребованные позиции.

Сезонный ажиотаж, который традиционно возникает в июле-августе, создает риски для кошельков родителей. Чтобы не допустить необоснованного завышения цен на фоне массовых закупок, ФАС напомнила предпринимателям о принципах добросовестного ценообразования. В список адресатов вошли 18 крупных игроков рынка: от продуктовых гигантов вроде Х5, «Магнита» и «Ашана» до профильных ретейлеров, таких как «Детский мир», «Комус», «М-Видео» и «Ситилинк». Кроме того, в перечень вошли «Лента», «О’Кей», «Вкусвилл», книжные сети и ряд других известных брендов.

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Прирост иностранцев, поставленных на учет в Новосибирск, обеспечил туризм

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На начало июля 2026 года на учет в Новосибирской области поставлены чуть более 145 тысяч иностранных граждан. На учет по месту пребывания поставлены 136 тысяч человек, тогда как годом ранее — 126 тысяч. Об этом рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко.

— Небольшая положительная динамика связана с тем, что в регион стало приезжать больше туристов. Речь идет как о визовых странах, так и о тех, где визу оформлять не нужно. Наш регион достаточно привлекателен для тех, кто хочет познакомиться с нашими достопримечательностями, либо приезжает к нам к родственникам, — пояснила Фоменко.

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