Родительский кошелек готовят к школе: ФАС попросила ритейлеров Новосибирска заморозить цены на канцтовары и форму

Федеральная антимонопольная служба инициировала меры по сдерживанию стоимости товаров для школьников. В преддверии 1 сентября ведомство направило официальные письма крупнейшим федеральным и региональным торговым сетям, работающим в сегменте детских товаров, канцелярии, книг и школьной формы, с просьбой добровольно ограничить торговые наценки на наиболее востребованные позиции.

Сезонный ажиотаж, который традиционно возникает в июле-августе, создает риски для кошельков родителей. Чтобы не допустить необоснованного завышения цен на фоне массовых закупок, ФАС напомнила предпринимателям о принципах добросовестного ценообразования. В список адресатов вошли 18 крупных игроков рынка: от продуктовых гигантов вроде Х5, «Магнита» и «Ашана» до профильных ретейлеров, таких как «Детский мир», «Комус», «М-Видео» и «Ситилинк». Кроме того, в перечень вошли «Лента», «О’Кей», «Вкусвилл», книжные сети и ряд других известных брендов.

В пресс-службе ведомства отметили, что подобные рекомендации даются для стабилизации рынка в пик спроса. Примечательно, что это не первая подобная инициатива.

Сейчас регулятор рассчитывает расширить круг участников добровольного соглашения. Для магазинов, попавших в поле зрения ФАС, это возможность проявить социальную ответственность без введения жестких административных мер.

Эксперты уверены, что, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, даже частичное ограничение наценок может существенно облегчить подготовку детей к школе для многих родителей по всей России, в том числе и в Новосибирске. По данным аналитического центра «Чек Индекс», в 2025 году минимальный школьный набор в Новосибирской области подорожал на 9%, достигнув средней стоимости в 16,9 тыс. рублей. При этом отдельные категории товаров, например, ручки и карандаши, подскочили в цене сразу на 35%.

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