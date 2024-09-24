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Нейросети в коллекшне помогают прогнозировать поведенческие модели должников

  • 24/09/2024, 12:28

Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер»:

Нейросети в коллекшне помогают прогнозировать поведенческие модели должников— Во взыскании, как и в других сферах, новые технологии позволяют повысить производительность, снизить себестоимость процессов, исключить в некоторых случаях человеческий фактор. Автоматизировать можно многое, в том числе взаимодействие с клиентами — например, с помощью чат-бота и робота-коллектора, прозванивающего клиентов, а также подготовку и отправку документов в суд.

Нейросети в коллекшне в основном используются для создания чат-ботов и поведенческих моделей должников. Иными словами, можно прогнозировать, к какому типу клиента подходит тот или иной тип взыскания.

За счет снижения себестоимости процессов автоматизация может частично компенсировать возросшие затраты компаний в связи с повышением госпошлин, однако в полной мере нейтрализовать этот фактор не получится.

Что касается скорости взыскания и ее увеличения за счет использования новых технологий, стоит отметить, что на разных этапах взыскания скорость кардинально разная. Подавляющее большинство наших клиентов урегулируют вопросы задолженности до 30 дня просрочки. Судебное взыскание в среднем занимает два-три месяца, вместе с тем некоторые сегменты клиентов погашают долги годами. Так что показатель «средняя скорость взыскания» аналогичен «средней температуре по больнице», он не дает полной картины процессов.

Фото предоставлено компанией МФК «Займер», автор: Станислав Целуйкин

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования Рынок взыскания


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