Внедрение автоматизации в коллекшн — творческий процесс

— Внедрение автоматизации можно сравнить с творческим процессом, в котором всегда находятся новые идеи и направления для ее применения. Сегодня с помощью автоматизации в коллекшне происходит взаимодействие с должником в рамках 230-ФЗ. Здесь мы можем говорить как про простую техническую сторону вопроса, будь то разрешенное законом количество звонков, перевод клиента на сотрудника и запись разговора, так и про сложную, технологическую сторону, где система во многом заменяет важные, но рутинные и монотонные действия человека со скриптами для работы с базой и распределением информации по карточкам.

Автоматизация также помогает обогащению данных, когда нам необходимо узнать больше информации о клиенте: количество исполнительных производств, судебный участок и дополнительные контакты для связи. Раньше все эти данные добывались вручную, сегодня же технологии позволяют получать сведения с помощью API.

В судебном взыскании автоматизация также широко применяется для формирования пакета документов в суды, когда необходимые файлы в нужном формате подготавливаются без непосредственного участия человека. Сотруднику же остается только упаковать письмо в конверт и отправить по адресу, если мы говорим про бумажную подачу заявлений. Но и при получении ответа из суда технологии снова помогают взыскателям: функция поточного сканирования позволяет распознать судебные приказы и разнести их по карточкам должников.

На мой взгляд, автоматизация, безусловно, повышает эффективность взыскания, однако важно грамотно соизмерять ее окупаемость с теми результатами, которые она приносит, ведь сегодня эти решения требуют значительных финансовых затрат. Тем более что покупка программного обеспечения — лишь часть расходов. Внедрить автоматизацию — не так сложно, как регулярно поддерживать и дорабатывать функционал.

Фото предоставлено компанией ПКО «Защита Онлайн», из личного архива спикера