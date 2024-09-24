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Автоматизация процессов взыскания — определившийся тренд

  • 24/09/2024, 12:28

Федор Дзуцев, руководитель управления взыскания задолженности МФК «МигКредит» (входит в группу Denum):

Автоматизация процессов взыскания — определившийся тренд— Коллекшн, как органическая часть финансового бизнеса, конечно, не стоит на месте и стремится внедрять в свою практику новые технологии. Один из определившихся трендов — максимальная автоматизация процессов взыскания.

Используя автоматическое получение данных из различных источников (например БКИ), можно выстраивать более оптимальные стратегии работы с должником. Эти стратегии будут учитывать недавние изменения в статусе человека, в том числе его финансовое положение. Автоматизировать можно большинство процессов: от запуска стандартных коммуникаций (СМС, e-mail) до обзвона должников.

Можно с уверенностью сказать, что автоматизация помогает снизить затраты и поднять рентабельность бизнеса. В принципе, это основная задача, которую ставят перед собой разработчики. Здесь и получение дополнительных данных о заемщике, и автоматизация процесса подачи документов в суд. Компании стремятся наращивать долю подачи документов в электронном виде и разрабатывать механизмы проверки статусов заявлений. Также важную роль будет играть автоматизация процессов разбора и сегментации корреспонденции, приходящей из судов, что всегда трудозатратно. Большое внимание уделяется и автоматизации процессов, связанных с исполнительным производством.

Фото предоставлено МФК «МигКредит» (входит в группу Denum),из личного архива спикера

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования Рынок взыскания


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