Сгладить негативные последствия увеличения госпошлин возможно за счет увеличения эффективности взыскания

— Но этот показатель не всегда зависит от уровня автоматизации. Она лишь частично может сгладить последствия от повышения госпошлин, так как на момент их повышения ее развитие уже достигло высокого уровня. Например, нейросети здорово помогают в общении с клиентами в таких направлениях, как чаты службы поддержки, автоинформаторы, робот-коллектор. Тут они способны полностью заменить работу человека. Также нейросети дают возможность автоматизировать общение с клиентами в шаблонных, систематически возникающих вопросах. Робот-коллектор на базовом уровне ведет уверенное общение с клиентами, подключая сотрудника только в тех случаях, когда уровня обученности нейросети не хватает для общения. Цифровизация процессов взыскания увеличила скорость подачи документов в суд, получения исполнительных документов, предъявления документов на исполнение в банки и ФССП.

Автоматизация обмена и передачи данных дает возможность пройти этап от подготовки документов в суд до получения присужденных сумм за два-два с половиной месяца. Фактически из основного процесса исключили временные затраты на почтовую пересылку документов.

Скорость получения взысканных денежных средств напрямую зависит от скорости получения исполнительного документа. С учетом длительности всех судебных бюрократических процедур, на которые сложно повлиять, цифровизация сократила время получения исполнительного документа, готового к предъявлению на исполнение, примерно в два раза, с трех месяцев до полутора. Цифровизация исполнительного производства повысила прозрачность мер принудительного исполнения и упростила доступность взыскателя к материалам исполнительного производства. А электронный документооборот взыскателя и пристава ускорил в два раза своевременность принятия мер принудительного исполнения.

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