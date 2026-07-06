Под Новосибирском создадут новый центр селекции растений

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию и завершение строительства здания «Блок климокамер» в поселке Краснообск. На этом объекте будет размещен Центр селекции и микроклонального размножения сельскохозяйственных и технических растений, который создается при Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

Проектом предусмотрено увеличение этажности и площади недостроенного здания. После реконструкции здесь появится трехэтажный комплекс площадью более 4,5 тысяч кв. метров. В нем будут не только производственные лаборатории, но и административно-бытовые помещения.

— Объемно-пространственные и планировочные решения нового Центра продиктованы функциональностью и его назначением, — рассказала представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Наталья Емец.

По ее словам, в подвале разместят хранилища и помещения для яровизации растений, а в основной части здания появятся секции выращивания, лаборатории (биохимическая, ДНК, ПЦР), теплицы и автоклавные. Для поддержания строгого микроклимата на последнем этаже установят специализированное вентиляционное оборудование.

Благодаря такому оснащению центр сможет работать круглогодично. Ученые получат возможность проводить скрещивания и эксперименты вне зависимости от сезона, что значительно ускорит процесс создания новых сортов. Работа будет вестись не только с традиционными культурами, как пшеница, ячмень и овес, но и с масличными (соя, рапс), а также с техническими растениями — источниками целлюлозы. Это позволит расширить линейку сортов и повысить их устойчивость к различным климатическим условиям.

Заказчиком строительства выступает Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН, генеральным проектировщиком — ООО «Сибремонтсервис». Строительство объекта ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты».

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