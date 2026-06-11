Проект терминала «Восточные ворота» под Новосибирском одобрила Главгосэкспертиза

Главгосэкспертиза России утвердила проект строительства контейнерного терминала «Восточные ворота» в Новосибирской области. Это заключение опубликовано в Едином государственном реестре заключений по проектной документации для объектов капитального строительства.

По данным инвестиционного портала Новосибирской области, на территории в 31 гектар будет возведён новый логистический центр. Он будет располагаться недалеко от железнодорожной станции Иня-Восточная, всего в полутора километрах от Северного обхода Новосибирска. Этот проект направлен на улучшение интеграции региона в международные транспортные коридоры и облегчение грузоперевозок между Китаем, Юго-Восточной Азией и европейской частью России.

Проект предполагает поэтапное наращивание мощностей. К 2027 году терминал сможет обрабатывать 150 тысяч ДФЭ ежегодно, а к 2030-му этот показатель вырастет до полумиллиона контейнеров. На терминале планируют предоставлять разнообразные услуги: перевалку контейнерных поездов, мультимодальные перевозки, складскую обработку и таможенное оформление. Комплекс также обеспечит сервис и техническое обслуживание контейнерного парка, включая инновационные танк-контейнеры.

Инициатор проекта — ГК «Максимум» (Москва). Ее дочерняя компания ООО «Терминал Восточные Ворота». Терминал будет построен на территории ПЛП Восточный.

Ранее редакция сообщала о том, что Группа «Дело» построит в Новосибирске второй логистический терминал.