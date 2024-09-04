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Новое слово в офисном девелопменте: каким будет бизнес-центр в МФК Freedom City

  • 04/09/2024, 09:15
Автор: Оксана Мочалова
Новое слово в офисном девелопменте: каким будет бизнес-центр в МФК Freedom City
Первый за 13 лет строящийся БЦ удивит ультрасовременным пространством, открытой инфраструктурой, 4-уровневой парковкой и даже парящим мостом.

Точка притяжения

В Новосибирске строится революционный проект — мультифункциональный комплекс Freedom City. Проект, расположенный в динамично развивающемся районе у Михайловской набережной, включает в себя пять зданий площадью почти 200 тысяч кв. метров. В трех башнях комплекса разместятся апартаменты и гостиница, в двух — бизнес-центры с современными офисами.

Создатели проекта поднимают планку комфорта и функциональности офисной недвижимости, превращают объект в точку притяжения на карте Новосибирска. Резиденты бизнес-центра и гости комплекса получат доступ к разнообразной инфраструктуре, включающей комьюнити-молл с торгово-развлекательным центром, гастрохоллом — улицей баров и ресторанов, супермаркетом, большим фитнес-центром, арт-пространством и двухэтажным термальным комплексом, а также четырехуровневой подземной парковкой. Таким образом, на одной площадке реализуется симбиоз рекреации, ритейла, деловой функции и жизни.

Стоит отметить удобную локацию проекта. Он находится в непосредственной близости к рекреационной зоне Михайловской набережной. Доехать до него можно практически на всех видах общественного транспорта.

Проект реализуется двумя очередями. Первая башня сдается в конце 2024 года, остальные четыре — в конце 2026 года.

Новое слово в офисном девелопменте: каким будет бизнес-центр в МФК Freedom City

Ультрасовременный бизнес-центр

Требования людей к качеству жизни постоянно растут. Это касается жилья и работы. Квалифицированные сотрудники отчасти выбирают работодателя не только по уровню зарплат, но и по качеству офиса.

В Новосибирске на сегодняшний день сложился огромный дефицит бизнес-центров высокого класса, особенно с большими площадями. Ситуацию усугубляют планы по переезду крупных компаний из столицы в регионы, в том числе в Новосибирск. Freedom станет фактически первым строящимся БЦ за последние 13 лет.

Новое слово в офисном девелопменте: каким будет бизнес-центр в МФК Freedom City У нас в городе в основном предлагается старый фонд либо объекты, которые не соответствуют современным требованиям бизнеса. Компании хотят создать такую инфраструктуру, чтобы сотрудники мечтали ходить на работу: с фитнес-залом, бассейном, местами для отдыха, большим количеством ресторанов и красивым видом из офиса. Поэтому сейчас мы и наблюдаем ажиотаж, — говорит основатель бизнес-комьюнити One Company, учредитель МФК Freedom City и города-спутника проекта Freedom Village Айрат Ямаев.

При проектировании офисов, например, учитывался опыт ведущих мировых компаний, в первую очередь IT-гигантов из Кремниевой долины. Для размещения офисов предлагается широкая линейка пространств: площадь офисов варьируется от 38 до 886 кв. метров при средней площади в 100 квадратных метров. А индивидуальные мокрые точки и планировки-трансформеры позволяют создавать пространства под запрос каждой конкретной компании.

— Мы хотим, чтобы на Михайловской набережной появился объект, который станет визитной карточкой нашего города, и его будут посещать как одну из достопримечательностей. Сотрудники, которые будут работать во Freedom City, получат рабочее место, как у Google или Яндекса. Остекленный фасад, арт-пространства, дизайнерский ремонт интерьеров, панорамные виды, особенно красивые в начале и конце рабочего дня. Прибавьте к этому всю инфраструктуру Freedom City, удобную локацию в двух минутах ходьбы от метро, четырехуровневый паркинг — и вы получите офис мечты, в который хочется возвращаться снова и снова. Бизнес-центров такого уровня в Новосибирске сейчас просто нет, — прокомментировал Айрат Ямаев.

Новое слово в офисном девелопменте: каким будет бизнес-центр в МФК Freedom City

Эволюция концепции

В название МФК Freedom City заложена идея свободы в решениях, которые принимает человек. По словам создателей проекта, прежде чем достичь конечного варианта, концепция менялась несколько раз.

— Мы существенно изменили первоначальную концепцию проекта. На старте планировали отвести под коммерцию несколько этажей одной из башен, но в итоге, учитывая небывалый спрос на рынке, решили сделать сразу две башни бизнес-центрами ультрасовременного формата, — говорит учредитель проекта.

Рынок оценил преимущества бизнес-центра Freedom City еще задолго до завершения его строительства и официального начала продаж: одна из башен бизнес-центра (башня «Г») уже куплена полностью, уровень продаж во второй башне (башня «Б»), который стартовал в июле, подтверждает высокий спрос — площади приобретаются целыми этажами крупными федеральными и региональными компаниями.

Новое слово в офисном девелопменте: каким будет бизнес-центр в МФК Freedom City

Девелоперы планируют сделать красивым и удобным не только мультифункциональный комплекс, но и окружающее его пространство. Так, в июне 2024 была представлена концепция собственного парка с арт-объектами и парящим мостом снаружи комплекса, который изменит Михайловскую набережную практически до неузнаваемости.

Многофункциональный комплекс Freedom,
тел. (383) 315-61-33;
https://freedom-nsk.ru/office/

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость от застройщика Freedom


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