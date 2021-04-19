Новосибирцев обяжут зарегистрировать неоформленные дома и дачи

— Главная задача для муниципальных образований на 2021 год: совместно с нами взять под личную ответственность вопрос ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства. Организовать разъяснительную работу с населением о необходимости постановки на кадастровый учет законченных строительством индивидуальных и садовых жилых домов, неоформленных должным образом, — заявил на оперативном заседании правительства министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Он заявил, что эта мера будет способствовать не только выполнению плановых показателей по сдаче жилья, поставленных перед регионом и муниципалитетами, но и позволит повысить налоговые отчисления в бюджет.

— Необходимо организовать работу по еженедельному мониторингу введенного жилья, закрепить за этой задачей ответственных и исполнителей, обеспечить ввод жилья в эксплуатацию, — добавил Шмидт.

По данным минстроя, в 2021 году в регионе планируется сдать в эксплуатацию не менее 1,6 млн кв м. жилья. По итогам первого квартала сдано 360 тыс кв метров, что выше плана 1 квартала на 15%, и на 5,5% больше, чем в первом квартале 2020 года. В целом за первые три месяца в области сдано 21% от годового объема жилья. С 2029 года область должна ежегодно сдавать 2,6 млн кв метров.