Статус «Культурная столица 2027 года» Новосибирску не достался

Делегация Новосибирска на минувших выходных представила город на финальном этапе конкурса «Культурная столица России 2027 года». В презентации команда рассказала о большом количестве музеев, научных центров и природе города. Перед жюри также выступили мэр Максим Кудрявцев и сенатор РФ олимпийский чемпион Александр Карелин.

Однако по итогам финала статус культурной столицы получил Челябинск.

— Статус культурной столицы даст городу новые возможности для развития. Обладатель этого титула станет местом для проведения значимых мероприятий всероссийского масштаба, что поможет городу привлечь туристов и инвесторов, — отметили ведущие конкурса.

Ранее Новосибирск стал единственным финалистом конкурса среди городов Сибирского федерального округа. Также он победил в народном голосовании, собрав более 412 тысяч голосов в поддержку.

— Для Новосибирска ключевым результатом стала масштабная поддержка в народном голосовании — наш город занял первое место, сотни тысяч людей отдали свои голоса за Новосибирск. Это знак доверия, которым можно и нужно гордиться, — заявил мэр города Максим Кудрявцев.

Он поблагодарил всех, кто поддержал Новосибирск и заверил, что мэрия продолжит работу по развитию культуры, городской среды и творческих инициатив, независимо от формальных статусов.

Помимо Новосибирска и Челябинска свои проекты в финале защищали Вологда, Калуга, Рязань, Сочи, Ставрополь и Ульяновск.

«Культурная столица» — почетный статус, который по итогам конкурсного отбора ежегодно получает один из городов Российской Федерации. Проект направлен на поддержку культурного и социально-экономического развития регионов России. Участие в конкурсе принимают города и агломерации с населением от 200 тысяч человек. Впервые конкурс был проведен в 2023 году. Победителями были названы города: Нижний Новгород на 2024 год, Грозный на 2025 год и Омск на 2026.

