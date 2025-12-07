Новосибирск победил в народном голосовании за звание «Культурная столица года»

6 декабря завершилось народное голосование за звание «Культурная столица года». Новосибирск набрал самое большое количество голосов — 412 299 (21,75% от общего числа). Однако это дает ему победу только в специальной номинации «Народное голосование», а не в основном конкурсе.

Победителя, который получит почетный статус на 2027 год, определят эксперты. Народное голосование является лишь одним из этапов, его итоги учитываются при выборе официального победителя, но финальное решение примет оргкомитет по совокупности оценок за все этапы.

В финале борьбы за звание «Культурной столицы 2027 года» Новосибирску противостоят семь других городов-финалистов: Вологда, Ульяновск, Сочи, Челябинск, Ставрополь, Калуга и Рязань. Победителя определят в финальном очном туре, где команды городов представят свои программы в Москве. Конкурс проводится с целью культурного и социально-экономического развития регионов. Процедура выбора включает два основных этапа: на первом городу необходимо представить свои культурные ресурсы, а на втором финалисты готовят детальные проекты программ, которые планируют реализовать в качестве культурной столицы.

Результаты конкурса буду официально объявлены 14 декабря.

Ранее редакция рассказывала о премьере фильма об основателе Академгородка Михаиле Лаврентьеве.