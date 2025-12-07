Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Новосибирск победил в народном голосовании за звание «Культурная столица года»

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Свои голоса за город отдали 412 299 человек

6 декабря завершилось народное голосование за звание «Культурная столица года». Новосибирск набрал самое большое количество голосов — 412 299 (21,75% от общего числа). Однако это дает ему победу только в специальной номинации «Народное голосование», а не в основном конкурсе.

Победителя, который получит почетный статус на 2027 год, определят эксперты. Народное голосование является лишь одним из этапов, его итоги учитываются при выборе официального победителя, но финальное решение примет оргкомитет по совокупности оценок за все этапы.

В финале борьбы за звание «Культурной столицы 2027 года» Новосибирску противостоят семь других городов-финалистов: Вологда, Ульяновск, Сочи, Челябинск, Ставрополь, Калуга и Рязань. Победителя определят в финальном очном туре, где команды городов представят свои программы в Москве. Конкурс проводится с целью культурного и социально-экономического развития регионов. Процедура выбора включает два основных этапа: на первом городу необходимо представить свои культурные ресурсы, а на втором финалисты готовят детальные проекты программ, которые планируют реализовать в качестве культурной столицы.

Результаты конкурса буду официально объявлены 14 декабря.

Ранее редакция рассказывала о премьере фильма об основателе Академгородка Михаиле Лаврентьеве.

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

Мобильные бомбоубежища могут появиться в Новосибирской области
Новосибирскую область накроет арктический холод, похолодает до -30 градусов

Дефицит водителей в троллейбусном парке Новосибирска составляет 30%

Автор: Юлия Данилова

По состоянию на 27 ноября в штате МКП «Горэлектротранспорт» ( «ГЭТ») работают 467 водителей троллейбуса. Вакантных ставок — около 30%. Инвентарный парк троллейбусов составляет 305 единиц, сообщили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— Поэтапное сокращение числа водителей-мигрантов, не имеющих российского гражданства, и их замена другими специалистами не предполагает возникновения сложностей с выходом на линию машин. Движение на маршрутах организовано имеющимся штатом водителей троллейбусов, — подчеркнули в муниципалитете.

Читать полностью

Для грузоперевозчиков в Новосибирске готовят новые штрафы

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска совместно с Госавтоинспекцией разрабатывает и вносит изменения в проекты организации дорожного движения, которые будут предусматривать изменение схем для грузового транспорта, установку дорожных знаков и камер фотовидеофиксации. Об этом на сессии горсовета сообщил заммэра Новосибирска Иосиф Кодалаев.

— На примере дамбы ГЭС можно сказать, что данный способ у нас эффективен. Там, где стоят камеры (учитывая, что с текущего года размер штрафа за нарушение правил проезда грузового транспортного средства вырос в 10 раз — до 5000 рублей), количество желающих проезжать через дамбу ГЭС значительно поубавилось. Полагаю, что совместными усилиями мы наведем порядок в ближайшее время и с проездом грузоперевозчиков по другим дорогам города, — заявил Кодалаев.

Читать полностью

Штаб по содержанию автомобильных дорог создают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В мэрии Новосибирска идет подготовка проекта распоряжения мэра о создании городского штаба по содержанию автомобильных дорог. Об этом на сессии горсовета сообщил заммэра Иосиф Кодалаев.

— Это будет распорядительный орган, который будет ставить задачи, вплоть до того, как использовать реагенты, когда, в каких условиях. Итоги решения штаба будут обязательны для исполнения всеми дорожными службами. Сейчас у нас 8 районных администраций, 8 руководителей ДЭУ и несмотря на наличие разработанных регламентов, у нас нет единого подхода. Штаб будет эту работу централизовать. Я полагаю, что его работа скажется, в том числе, на результатах, на темпах и на качестве работы по содержанию дорог, — пояснил Кодалаев.

Читать полностью

Свыше 800 новосибирцев получили травмы на улицах города из-за гололеда

Автор: Юлия Данилова

По информации областного Минздрава, за две недели — с 6 по 19 ноября — травмы из-за гололеда получил 861 новосибирец. Об этом на сессии горсовета сообщил спикер Дмитрий Асанцев. Он подчеркнул, что это только данные травмпунктов без учета информации больниц скорой помощи.

— В прошлом году за две недели в травмопункты обратились 404 человека, в этом — уже в два раза больше. Причем речь идет о переломах, вывихах кистей рук, локтей, плечевой кости, а также переломах шейки тазобедренного сустава. Для пожилых людей последняя травма крайне серьезная, так ка после нее они практически не восстанавливаются и живут инвалидами в лежачем положении, — подчеркнул Асанцев.

Читать полностью

Депутатам напомнили об ответственности при корректировках генплана Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

На декабрьской сессии горсовета Новосибирска были рассмотрены корректировки в генплан города. Заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры Евгений Улитко отметил, что проект подготовлен для создания условий по осуществлению масштабных инвестпроектов на основании предложений заинтересованных лиц на двух территориях:

— Проектом решения предлагается внести изменения в карты функциональных зон города Новосибирска и уточнить их баланс, — отметил чиновник.

Читать полностью

«Идея компромиссов губительна»: мастер-план Новосибирска вступил в фазу предметной проработки

Мастер-план — сравнительно новая реалия российского градостроительства. Настолько, что порой сами представители строительной отрасли путают его с генпланом. Между тем — это не одно и тоже. Мастер-плану присуща этакая здоровая приземленность и более четкая пропорция «задача/проблема — целевой объект этой задачи/проблемы — средство воплощения — срок воплощения». Мастер-план зримо отличается от генпланов тем, что содержит финансовые обоснования. В активный обиход теоретиков и практиков градоразвития это понятие вошло в 2022-24-м с подачи президента. Первым лабораторным полем стали две столицы, во второй обойме находятся города большой семёрки, полумиллионники и средние города. Разумеется, Новосибирск — тоже в сообществе из 200 городов, которые получат мастер-планы. Он в верхней части этого списка, но по мнению участников форума, городу нужно серьёзно осмыслять себя.

Круглый стол в архитектурно-строительном университете — органическая часть этого процесса. Его ранний, хотя и не самый начальный этап. На круглый стол в НГАСУ для предметного разговора на эту тему собрались все стороны, причастные к процессу — и теоретики урбанистики, и её практики, готовые рассуждать о мастер-планах на примере собственных кейсов — уже воплощенных проектов или находящихся в фазе реализации.

Читать полностью
