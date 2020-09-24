Новосибирск в лидерах по доле звонков от коллекторов

Доля коллекторских звонков в Новосибирске и Новосибирской области – одна из самых высоких среди регионов России: в июле 2020 года она достигла почти 8% от всех входящих вызовов с неизвестных номеров. К таким выводам пришли эксперты «Лаборатории Касперского». Также в топ «рейтинга» вошли Ставрополье (9%), Красноярский край (8%) и Иркутская область (8%). Средний показатель по стране в июле был равен 6%.

К тому же эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали в Новосибирской области значительное количество звонков с подозрением на мошенничество: в мае, когда ещё действовали ограничительные меры, связанные с коронавирусом, оно стало на 36% больше по сравнению с февралём-мартом — месяцами до карантина. К июлю разрыв сократился до 7%, а доля звонков с подозрением на мошенничество опустилась до 3% от общего объёма вызовов. Такую динамику эксперты связывают со стремлением мошенников извлечь максимальную выгоду из кризисной ситуации: в разгар пандемии звонящие адаптировали тактику под текущую повестку, надеясь сыграть на злободневной теме и доверии людей. Летом, после снятия ограничений, подозрительная активность пошла на спад.

— Как и раньше, главная цель мошенников заключается в том, чтобы получить доступ к платёжным данным банковских клиентов. Однако они не устают менять подходы, постоянно подстраиваясь под актуальные информационные поводы. Например, весной звонящие часто сообщали о том, что из-за коронавируса участились кражи и предлагали своим жертвам «защитить» деньги с помощью перевода на отдельный счёт, — комментирует аналитик «Лаборатории Касперского» Виталий Воробьёв. — Что касается коллекторских звонков, то здесь в плане статистики ситуация практически не меняется: в июле доля таких вызовов осталась примерно на уровне февраля-марта.

Данные получены с помощью анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls за февраль-июль 2020 года.

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