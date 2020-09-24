Как удивить девушку?

Мнение тренера по личностному росту такое же, его можно узнать здесь —https://akloni.com/blog/post/kak-udivit-devushku. Ну и прочесть еще несколько советов по принципам грамотного создания ситуаций с сюрпризами.

Приятные мелочи

Девушки любят романтическую атмосферу и милые сюрпризы. Это отличный повод для того, чтобы удивить свою избранницу. Не нужно мыслить глобально, искать сложные пути и придумывать дорогостоящие подарки. Ценны любые мелочи:

букет полевых цветов во время обычной прогулки;

неожиданная записка под подушкой;

открытка на столе;

любовное послание с коробкой конфет или шоколадкой;

домашний романтический ужин при свечах.

Спонтанность – вот главный козырь мужчины, который желает произвести лучшее впечатление на женщину. Для этого не нужно крупных вложений и затрат времени, все банально просто, но очень мило и действенно.

Подарки с характером

Когда милые сюрпризы приелись, хочется действительно создать для своей избранницы сказку, лучше переходить к более продуманным шагам. Звезды с неба доставать не нужно, вместо них с задачей справятся билеты на концерт любимого исполнителя или на премьеру долгожданного кино. Остальные идеи:

Сертификат в салон красоты или в магазин ювелирных украшений. Романтический ужин в хорошем ресторане или на крыше дома. Поездка в непродолжительное путешествие за город. Полет на воздушном шаре.

Среди беспроигрышных идей путешествие на курорт просто посреди зимы! Такой сюрприз оценит любая дама, но не всем кавалерам он по карману. Если пока еще на столь дорогостоящие сюрпризы средств недостаточно, можно ограничиться малым и арендовать на вечер гостиничный номер. Этого обычно хватает для того, чтобы сменить обстановку и приятно провести вечер вдвоем.

Делать сюрпризы просто. Главное – не переборщить с количеством презентов и продумать их так, чтобы они были ко времени. Ведь даже желанный тур на Мальдивы на частном самолете может быть совсем не вовремя для женщины, которая нацелена на карьерный рост и со дня на день ждет повышения по службе или новых предложений по работе.