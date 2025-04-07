«Новосибирскавтодор» подал иск к «Таскшеринг Рус»

АО «Новосибирскавтодор» подало иск в арбитражный суд Новосибирской области с требованием взыскать с ООО «Таскшеринг Рус» задолженность в размере 31,96 миллиона рублей. Суть претензий пока неизвестна.

АО «Новосибирскавтодор» — одна из ведущих дорожно-строительных компаний в Сибири, основанная в 1995 году. Она специализируется на строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог и инженерных сооружений. В 2024 году выручка компании составила 26,5 миллиардов рублей, что на 38% больше, чем годом ранее. При этом организация получила убыток в размере 868 млн рублей, что на 864 миллионов рублей меньше чистой прибыли, зафиксированной годом ранее.

ООО «Таскшеринг Рус» — компания, основанная в Москве в 2018 году. Основные направления её деятельности включают сбор неопасных отходов, строительство зданий, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, а также перевозку грузов. По итогам 2024 года выручка компании достигла 1 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 11 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что чиновнику Росприроднадзора предъявили иск на 480 млн рублей в Новосибирске. Правоохранители нашли у него 50 объектов недвижимости и 49 дорогих автомобилей.