Цифровизация принесла почти 100 млн руб прибыли предприятиям региона

Пять предприятий Новосибирской области смогли получить суммарную выгоду в 97,3 млн рублей, благодаря усовершенствованию рабочих процессов и внедрению цифровых технологий.

Кондитерское предприятие, занимающееся производством мороженого, провело оптимизацию производственных этапов и отдела по работе с поставщиками сырья. Совместно с экспертами была усовершенствована система «1С»: реализована автоматическая обработка заказов, настройка автоматической отправки документации и интеграция графика поставок для логистической службы. В итоге объём нереализованной продукции снизился с 3,2 млн до 200 тыс. рублей, время выполнения заказа сократилось на 32%, выручка увеличилась на 30%, а общая экономическая отдача составила 9,2 млн рублей.

Торговая компания, специализирующаяся на поставках пищевого оборудования, внедрила систему автоматического назначения заявок менеджерам, настроила выгрузку банковских данных, адаптировала шаблоны коммерческих предложений и договоров, интегрировав их в «1С». Был устранен бумажный документооборот и организовано адресное хранение на складе. Время на обработку заказа сократилось на 87%, оборот компании вырос на 29%, выручка увеличилась на 30%, а экономический эффект достиг 70 млн рублей.

Компания, занимающаяся продажей медицинских изделий, совместно с экспертами разработала в «1С» централизованную базу данных готовых технических заданий, настроила автоматическое оповещение менеджеров о предстоящих аукционах, аналитическую отчётность и цветовую маркировку заказов. Это позволило уменьшить время обработки заказа на 18%, нарастить выручку на 44% и получить экономическую выгоду в размере 4,14 млн рублей.

Производитель электротехнического оборудования улучшил процесс согласования документов и наладил своевременное информирование поставщиков о готовности заказов, разработав формат договора – счёт-оферта и внедрив электронный документооборот. Автоматическая рассылка уведомлений и модификация типового договора ускорили поставки на 50%. Доля заявок, трансформированных в заказы, возросла на 43%, а экономический эффект составил 10,2 млн рублей.

В парк-отеле была внедрена CRM-система с разработанным регламентом работы, а также системы для автоматической сверки банковских выписок с системой бронирования. Это позволило полностью исключить ошибки при формировании бронирований и принесло экономический эффект в 3,8 млн рублей.

Программа поддержки предприятий продолжится с 2025 года в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Координацией занимается региональное министерство экономического развития. Детали доступны на ИТ-платформе производительность.рф.