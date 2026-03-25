Цифровизация принесла почти 100 млн руб прибыли предприятиям региона

Поддержку предоставили специалисты Регионального центра компетенций в рамках программы «Производительность труда»

Пять предприятий Новосибирской области смогли получить суммарную выгоду в 97,3 млн рублей, благодаря усовершенствованию рабочих процессов и внедрению цифровых технологий.

Кондитерское предприятие, занимающееся производством мороженого, провело оптимизацию производственных этапов и отдела по работе с поставщиками сырья. Совместно с экспертами была усовершенствована система «1С»: реализована автоматическая обработка заказов, настройка автоматической отправки документации и интеграция графика поставок для логистической службы. В итоге объём нереализованной продукции снизился с 3,2 млн до 200 тыс. рублей, время выполнения заказа сократилось на 32%, выручка увеличилась на 30%, а общая экономическая отдача составила 9,2 млн рублей.

Торговая компания, специализирующаяся на поставках пищевого оборудования, внедрила систему автоматического назначения заявок менеджерам, настроила выгрузку банковских данных, адаптировала шаблоны коммерческих предложений и договоров, интегрировав их в «1С». Был устранен бумажный документооборот и организовано адресное хранение на складе. Время на обработку заказа сократилось на 87%, оборот компании вырос на 29%, выручка увеличилась на 30%, а экономический эффект достиг 70 млн рублей.

Компания, занимающаяся продажей медицинских изделий, совместно с экспертами разработала в «1С» централизованную базу данных готовых технических заданий, настроила автоматическое оповещение менеджеров о предстоящих аукционах, аналитическую отчётность и цветовую маркировку заказов. Это позволило уменьшить время обработки заказа на 18%, нарастить выручку на 44% и получить экономическую выгоду в размере 4,14 млн рублей.

Производитель электротехнического оборудования улучшил процесс согласования документов и наладил своевременное информирование поставщиков о готовности заказов, разработав формат договора – счёт-оферта и внедрив электронный документооборот. Автоматическая рассылка уведомлений и модификация типового договора ускорили поставки на 50%. Доля заявок, трансформированных в заказы, возросла на 43%, а экономический эффект составил 10,2 млн рублей.

В парк-отеле была внедрена CRM-система с разработанным регламентом работы, а также системы для автоматической сверки банковских выписок с системой бронирования. Это позволило полностью исключить ошибки при формировании бронирований и принесло экономический эффект в 3,8 млн рублей.

Программа поддержки предприятий продолжится с 2025 года в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Координацией занимается региональное министерство экономического развития. Детали доступны на ИТ-платформе производительность.рф.

Фото предоставлено пресс-службой Регионального центра компетенций в сфере производительности труд НСО. Автор фото: Ксения Нестерова
Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы

Ученый и основатель новосибирского оборонного завода стал героем мультфильма

Автор: Юлия Данилова

Основоположник фундаментальной технологии производства электронно-оптических преобразователей (ЭОП), ученый Владимир Аксенов стал героем мультфильма. Его сняли по заказу завода «Экран ФЭП». Инициатором создания предприятия 30 лет назад был Аксенов.

Работа по созданию мультфильма длилась около 2 месяцев, частично он был отрисован с помощью искусственного интеллекта.

Читать полностью

Проект «Производительность труда»: выработка бердских компаний выросла на 28%

В городе Бердск четырнадцать промышленных предприятий присоединились к федеральной инициативе «Производительность труда».

С 2019 года, когда стартовала данная программа, в ней участвовало более двухсот предприятий Новосибирской области, включая четырнадцать бердских компаний. В среднем, производительность труда в этих организациях возросла на 28%, а время, затрачиваемое на выполнение производственных этапов, сократилось на 24%.

Читать полностью

Каталог производителей из локальных брендов формируют в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В цифровой каталог производителей, созданный на базе центра «Мой бизнес», входит 55 производственных компаний региона. 22% включенных в него предприятий относятся к сфере мебельного производства и стройматериалов. По 18% приходится на компании легкой промышленности и сегмент питания.

— Появление этих отраслей в топе рейтинга коррелирует с общими трендами развития малого и среднего предпринимательства в регионе, — констатируют в центре.

Читать полностью

Лабораторию для тестирования ИИ-разработок создадут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На базе Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда «Корпорации развития Новосибирской области» появится исследовательская лаборатория, где будут разрабатывать и тестировать пилотные проекты в области искусственного интеллекта. Эти разработки будут внедряться на промышленных предприятиях области, сообщила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.

— На площадке также планируется анализировать успешные практики цифровизации предприятий и формировать на их основе базы кейсов, — добавила министр.

Читать полностью

Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам

Автор: Юлия Данилова

Новосибирское предприятие ООО «Вега-Абсолют», которое занимается производством электронного оборудования для автомобильной отрасли и Интернета вещей, планирует расширяться. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Генеральный директор компании Валерий Красников пояснил, что в 2025 году завод приобрел оборудование на сотни миллионов рублей, а также внес изменения в технологические процессы, подогнав их под международные стандарты. В ближайшие месяцы планируется запуск 2–3 сборочных линии новых продуктов, в числе которых устройства, проецирующие изображение на лобовом стекле автомобиля.

Читать полностью

«Добыча. Обогащение. Металлургия»: международная выставка-форум пройдет в Новосибирске

В Международном выставочном центре «Новосибирск Экспоцентр» в 2026 году пройдет значимое событие для профессионалов горнодобывающей и металлургической отраслей — международный форум-выставка «Добыча. Обогащение. Металлургия – 2026». Мероприятие соберет свыше 350 компаний из России, Китая, Турции, а также стран СНГ.

Событие проводится при официальной поддержке профильных федеральных органов власти и отраслевых объединений, включая:

Читать полностью
Общество

«Смерть малого бизнеса откладывается»: ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram до конца 2026 года

Авто

У новосибирских таксистов увеличился выбор машин для работы

Бизнес Право&Порядок

Экс-директору «Экологии-Новосибирск» вынесли приговор

Право&Порядок

Кассация отправила дело новосибирского экс-министра ЖКХ на новое рассмотрение

Общество

За замену зимних колес новосибирским водителям придется заплатить до 6000 рублей

Промышленность

Цифровизация принесла почти 100 млн руб прибыли предприятиям региона

Власть Город Общество

Стали известны причины ухода Сергея Эпова из мэрии Новосибирска

Общество

Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдёт в Новосибирске

Власть Город Общество

Лидером по количеству нарушений в новосибирской мэрии стал департамент транспорта

Власть Право&Порядок

В Новосибирской области 14 чиновников лишились постов из-за утраты доверия

Общество

В учебном корпусе НГТУ произошел пожар

Власть Отставки и назначения

Председателем комиссии горсовета Новосибирска избран Роман Никитенко

Общество

Новосибирские приставы взыскали более двух миллиардов рублей алиментов за год

Спорт

«Сибирь» уступила «Металлургу» в первом матче плей-офф

Актуальный разговор Финансы

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Власть Отставки и назначения

Александр Тарасов уходит с поста председателя комиссии горсовета Новосибирска

Общество

В Новосибирске говядина стала самым дорогим мясом, обогнав в цене баранину

Власть Общество

Тариф на капремонт в Новосибирской области пересмотрят

Все материалы
