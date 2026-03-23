Проект «Производительность труда»: выработка бердских компаний выросла на 28%

Использование методик бережливого управления позволило этим компаниям повысить объемы производства и ускорить рабочие процессы

В городе Бердск четырнадцать промышленных предприятий присоединились к федеральной инициативе «Производительность труда».

С 2019 года, когда стартовала данная программа, в ней участвовало более двухсот предприятий Новосибирской области, включая четырнадцать бердских компаний. В среднем, производительность труда в этих организациях возросла на 28%, а время, затрачиваемое на выполнение производственных этапов, сократилось на 24%.

Бердские предприятия, охваченные проектом, занимаются производством биологически активных добавок, медицинской одежды одноразового использования, соусов и маринадов, картонной упаковки и посуды, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, железобетонных конструкций, средств защиты растений и кормовых антибиотиков. Кроме того, в проекте участвуют строительные организации и санатории.

В рамках программы предприятия активно работали над улучшением организации рабочих мест и зон хранения незавершенного производства, внедряли стандартизированные методики и цифровые технологии, а также ликвидировали простои техники. К примеру, производитель БАД и спортивного питания «Лаборатория современного здоровья» добился сокращения лишних перемещений персонала на 96 км в год и высвободил 53 рабочих часа благодаря оптимизации процесса сборки финальной продукции.

Производитель одноразовой медицинской продукции «Здравмедтех-Новосибирск» провел реконструкцию упаковочного цеха. Площадь цеха была расширена более чем на 400 квадратных метров. Разделение производственных потоков стерильной и нестерильной продукции было достигнуто за счет создания двух независимых линий. В результате компания увеличила объемы выпускаемой продукции на 37%.

Две бердские компании продолжают активную фазу реализации проекта. МУП «КБУ» совместно с экспертами Федерального центра компетенций работают над повышением операционной эффективности ремонтной службы. Производитель БАД и спортивного питания «Нутримикс» при содействии специалистов Регионального центра компетенций занимается оптимизацией выработки сухих смесей.

С прошлого года меры поддержки предприятий продолжаются в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональное министерство экономического развития.

Фото предоставлено пресс-службой Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО. Автор фото: Ксения Нестерова

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Предыдущая статья
Мастер-литейщик из Новосибирска поделился секретами отливки колокола
Следующая статья
Жители Новосибирска жалуются на проблемы с доступом к электронным дневникам

Каталог производителей из локальных брендов формируют в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В цифровой каталог производителей, созданный на базе центра «Мой бизнес», входит 55 производственных компаний региона. 22% включенных в него предприятий относятся к сфере мебельного производства и стройматериалов. По 18% приходится на компании легкой промышленности и сегмент питания.

— Появление этих отраслей в топе рейтинга коррелирует с общими трендами развития малого и среднего предпринимательства в регионе, — констатируют в центре.

Лабораторию для тестирования ИИ-разработок создадут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На базе Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда «Корпорации развития Новосибирской области» появится исследовательская лаборатория, где будут разрабатывать и тестировать пилотные проекты в области искусственного интеллекта. Эти разработки будут внедряться на промышленных предприятиях области, сообщила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.

— На площадке также планируется анализировать успешные практики цифровизации предприятий и формировать на их основе базы кейсов, — добавила министр.

Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам

Автор: Юлия Данилова

Новосибирское предприятие ООО «Вега-Абсолют», которое занимается производством электронного оборудования для автомобильной отрасли и Интернета вещей, планирует расширяться. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Генеральный директор компании Валерий Красников пояснил, что в 2025 году завод приобрел оборудование на сотни миллионов рублей, а также внес изменения в технологические процессы, подогнав их под международные стандарты. В ближайшие месяцы планируется запуск 2–3 сборочных линии новых продуктов, в числе которых устройства, проецирующие изображение на лобовом стекле автомобиля.

«Добыча. Обогащение. Металлургия»: международная выставка-форум пройдет в Новосибирске

В Международном выставочном центре «Новосибирск Экспоцентр» в 2026 году пройдет значимое событие для профессионалов горнодобывающей и металлургической отраслей — международный форум-выставка «Добыча. Обогащение. Металлургия – 2026». Мероприятие соберет свыше 350 компаний из России, Китая, Турции, а также стран СНГ.

Событие проводится при официальной поддержке профильных федеральных органов власти и отраслевых объединений, включая:

Более 600 промышленных роботов должны принять на работу компании Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2024 года в новосибирских компаниях были внедрены 264 промышленных робота. Целевой ориентир — 928. Об этом на пленарном заседании «МашЭкспо Сибирь» сообщил руководитель компании «Промобот» Максим Чугунов. На базе компании создан федеральный Центр развития промышленной робототехники.

По его словам, для выполнения целевого ориентира, новосибирские компании должны установить на своих производствах минимум еще 664 робота. Наиболее актуальны эти технологии в сфере машиностроения (374), производстве продуктов питания и товаров народного потребления (166), металлургии и металлообработке (130), химической промышленности, производстве кокса и нефтепродуктов (115), деревообработке и целлюлозной промышленности (45).

Международная выставка «МашЭкспо Сибирь-2026» пройдет при поддержке Минпромторга России

В числе участников МашЭкспо Сибирь предприятия и компании Интервесп, Битван, СРВ, Промет, Техно-Тулз, Челленджер, Мегатулс, ЭИР, Армада, Белорусские станки, Камоцци, Станком, Промой, Ками, EМГ, ВТЦ, Норгау Русланд и другие.

В форумной части выставки:

Авто Общество

Весенний ямочный ремонт в Новосибирске начнется во второй половине апреля

Общество

На малых реках Новосибирской области ожидается подъем воды до 1,6 метра

Власть Общество

В Новосибирске возбудили 13 дел из-за нечищеных дорог и тротуаров

Власть Общество

«Наступил форс-мажор»: руководитель Сибирского института животноводства прокомментировал забой скота

Общество

Жители Новосибирска жалуются на проблемы с доступом к электронным дневникам

Промышленность

Проект «Производительность труда»: выработка бердских компаний выросла на 28%

Бизнес Недвижимость

«Это убьет малый бизнес»: площадь участков для реализации КРТ в Новосибирске предлагают ограничить

Недвижимость

В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте

Финансы

ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии»

Общество

На Линейной в Новосибирске появится новое общественное пространство

Общество

Новосибирцы тестируют необычные каналы связи вместо иностранных мессенджеров

Авто Общество

«Это даже похуже гололеда»: на улицах Новосибирска со сходом снега образовались тысячи ям

Бизнес Промышленность

Каталог производителей из локальных брендов формируют в Новосибирске

Власть Общество

Новосибирским селам, где изъяли скот, пообещали поддержку на восстановление

Общество

Платформа Тын, созданная в 1940 году, перестанет принимать электрички

Общество

Новосибирцам рассказали о возможности получить 11 дней отдыха в мае

Общество

В Госдуме предложили создать рейтинг управляющих компаний

Общество

В Новосибирскую область придет потепление до +6 градусов

Все материалы
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

