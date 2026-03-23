Проект «Производительность труда»: выработка бердских компаний выросла на 28%

В городе Бердск четырнадцать промышленных предприятий присоединились к федеральной инициативе «Производительность труда».

С 2019 года, когда стартовала данная программа, в ней участвовало более двухсот предприятий Новосибирской области, включая четырнадцать бердских компаний. В среднем, производительность труда в этих организациях возросла на 28%, а время, затрачиваемое на выполнение производственных этапов, сократилось на 24%.

Бердские предприятия, охваченные проектом, занимаются производством биологически активных добавок, медицинской одежды одноразового использования, соусов и маринадов, картонной упаковки и посуды, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, железобетонных конструкций, средств защиты растений и кормовых антибиотиков. Кроме того, в проекте участвуют строительные организации и санатории.

В рамках программы предприятия активно работали над улучшением организации рабочих мест и зон хранения незавершенного производства, внедряли стандартизированные методики и цифровые технологии, а также ликвидировали простои техники. К примеру, производитель БАД и спортивного питания «Лаборатория современного здоровья» добился сокращения лишних перемещений персонала на 96 км в год и высвободил 53 рабочих часа благодаря оптимизации процесса сборки финальной продукции.

Производитель одноразовой медицинской продукции «Здравмедтех-Новосибирск» провел реконструкцию упаковочного цеха. Площадь цеха была расширена более чем на 400 квадратных метров. Разделение производственных потоков стерильной и нестерильной продукции было достигнуто за счет создания двух независимых линий. В результате компания увеличила объемы выпускаемой продукции на 37%.

Две бердские компании продолжают активную фазу реализации проекта. МУП «КБУ» совместно с экспертами Федерального центра компетенций работают над повышением операционной эффективности ремонтной службы. Производитель БАД и спортивного питания «Нутримикс» при содействии специалистов Регионального центра компетенций занимается оптимизацией выработки сухих смесей.

С прошлого года меры поддержки предприятий продолжаются в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональное министерство экономического развития.