Новосибирский центр компетенций подтвердил соответствие федеральным стандартам

Проверка охватывала деятельность самого центра и его учебного подразделения, а также практическую работу экспертов на предприятиях

Региональный центр компетенций (РЦК), базирующийся в Корпорации развития Новосибирской области, успешно прошел очередную аттестацию в рамках национальной инициативы «Производительность труда». Эта обязательная для всех региональных центров процедура подтвердила высокие компетенции специалистов РЦК, эффективность применяемых ими методик и слаженность командной работы. Центр стабильно успешно справляется с этой проверкой, которая проводится каждые два года.

Светлана Шарпф, министр экономического развития Новосибирской области, подчеркнула значимость РЦК как ключевого звена в реализации федерального проекта на региональном уровне. По ее словам, центр не только поддерживает предприятия региона, но и активно занимается распространением культуры бережливого производства. Было проведено обучение для 5000 работников предприятий, 350 руководителей высшего звена по программе «Лидеры производительности», подготовлено свыше 260 инструкторов по бережливым технологиям, а также создан ряд фабрик процессов, где проходят обучение как сотрудники компаний, так и государственные служащие.

В состав аттестационной комиссии вошли представители Минэкономразвития России, Федерального центра компетенций, а также региональных министерств и центров Башкортостана и Воронежской области. Проверка охватывала деятельность самого центра и его учебного подразделения, а также практическую работу экспертов на предприятиях. Комиссия посетила компанию «ПолиМастер», специализирующуюся на производстве пленок и завершившую активную стадию проекта, и предприятие «Смак», выпускающее консервированные деликатесы, икру, паштеты и морепродукты, где проект находится в процессе реализации.

Эксперты высоко оценили инновационные подходы команды РЦК, активное содействие региональных органов власти и высокий уровень подготовки сотрудников предприятий, участвующих в проекте.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональное министерство экономического развития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.

Фото предоставлено пресс-службой Регионального центра компетенций в сфере производительности труд НСО
Автор фото: Эмилия Рымашевская
Автор: Юлия Данилова

Компания-разработчик «Танго» Spectra Aircraft (входит в S7 Group) вышла на новый этап подготовки к серийному производству самолетов. По итогам макетной комиссии Авиарегистра, которая прошла в феврале 2026 года, был сформирован перечень замечаний. Это ключевой шаг на пути к началу сертификационных испытаний и дальнейшему получению сертификата типа на самолет «Танго», пояснили в пресс-службе компании.

Первый самолет «Танго» поднялся в воздух над Новосибирском в декабре 2025 года. В апреле 2026 к программе летных испытаний на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) приступит второй самолет.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

