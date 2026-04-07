Новосибирский центр компетенций подтвердил соответствие федеральным стандартам

Региональный центр компетенций (РЦК), базирующийся в Корпорации развития Новосибирской области, успешно прошел очередную аттестацию в рамках национальной инициативы «Производительность труда». Эта обязательная для всех региональных центров процедура подтвердила высокие компетенции специалистов РЦК, эффективность применяемых ими методик и слаженность командной работы. Центр стабильно успешно справляется с этой проверкой, которая проводится каждые два года.

Светлана Шарпф, министр экономического развития Новосибирской области, подчеркнула значимость РЦК как ключевого звена в реализации федерального проекта на региональном уровне. По ее словам, центр не только поддерживает предприятия региона, но и активно занимается распространением культуры бережливого производства. Было проведено обучение для 5000 работников предприятий, 350 руководителей высшего звена по программе «Лидеры производительности», подготовлено свыше 260 инструкторов по бережливым технологиям, а также создан ряд фабрик процессов, где проходят обучение как сотрудники компаний, так и государственные служащие.

В состав аттестационной комиссии вошли представители Минэкономразвития России, Федерального центра компетенций, а также региональных министерств и центров Башкортостана и Воронежской области. Проверка охватывала деятельность самого центра и его учебного подразделения, а также практическую работу экспертов на предприятиях. Комиссия посетила компанию «ПолиМастер», специализирующуюся на производстве пленок и завершившую активную стадию проекта, и предприятие «Смак», выпускающее консервированные деликатесы, икру, паштеты и морепродукты, где проект находится в процессе реализации.

Эксперты высоко оценили инновационные подходы команды РЦК, активное содействие региональных органов власти и высокий уровень подготовки сотрудников предприятий, участвующих в проекте.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональное министерство экономического развития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.