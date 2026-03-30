Новосибирский завод металлоконструкций на 30% увеличит объем производства

Новосибирский изготовитель металлоконструкций, завод «ТехноСтрой», присоединился к федеральной инициативе «Производительность труда».

Компания, действующая на рынке с 2016 года, специализируется на поставках продукции для строительства разнообразных объектов: от промышленных предприятий и складов до коммерческих зданий, спортивных сооружений и объектов транспортной инфраструктуры. Компания ежемесячно выпускает более 1500 тонн металлоконструкций, осуществляя поставки по всей России, от Урала до Дальнего Востока.

В рамках проекта завод сосредоточится на оптимизации производства металлических ферм — ключевого компонента современных каркасных зданий.

Директор ООО «ТехноСтрой» Андрей Копыленко пояснил, что выбор был остановлен на фермах, как на наиболее технически сложном и востребованном продукте. Повышение эффективности производства этого элемента позволит получить универсальный инструмент для улучшения всех направлений деятельности, включая монтажные работы.

При экспертной поддержке Федерального центра компетенций (ФЦК) компания планирует увеличить выпуск ферм на 30%, не прибегая к расширению производственных мощностей.

Эксперт ФЦК Артём Мочнев сообщил, что для реализации поставленных задач уже начали внедрять на предприятии принципы бережливого производства. Внедрение единых стандартов операций позволит минимизировать лишние движения, сократить время на переналадку оборудования и обеспечить стабильное качество продукции вне зависимости от смены или опыта работника. Кроме того, анализ планировки сборочных участков и внедрение системы «5С» сделают рабочие места более эргономичными, сокращая время сотрудников на поиск инструментов и перемещения по цеху. Запланированная перепланировка участков раскроя, сборки и складирования также приведет к оптимизации потоков, снижению времени ожидания работы крана и, как следствие, прямому росту объемов производства.

Поддержка предприятий в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» осуществляется с 2025 года. Проект курируется региональным министерством экономического развития. Более подробную информацию можно найти на ИТ-платформе производительность.рф.