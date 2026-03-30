Новосибирский завод металлоконструкций на 30% увеличит объем производства

Основной целью предприятия является увеличение объемов производства металлических конструкций

Новосибирский изготовитель металлоконструкций, завод «ТехноСтрой», присоединился к федеральной инициативе «Производительность труда».

Компания, действующая на рынке с 2016 года, специализируется на поставках продукции для строительства разнообразных объектов: от промышленных предприятий и складов до коммерческих зданий, спортивных сооружений и объектов транспортной инфраструктуры. Компания ежемесячно выпускает более 1500 тонн металлоконструкций, осуществляя поставки по всей России, от Урала до Дальнего Востока.

В рамках проекта завод сосредоточится на оптимизации производства металлических ферм — ключевого компонента современных каркасных зданий.

Директор ООО «ТехноСтрой» Андрей Копыленко пояснил, что выбор был остановлен на фермах, как на наиболее технически сложном и востребованном продукте. Повышение эффективности производства этого элемента позволит получить универсальный инструмент для улучшения всех направлений деятельности, включая монтажные работы.

При экспертной поддержке Федерального центра компетенций (ФЦК) компания планирует увеличить выпуск ферм на 30%, не прибегая к расширению производственных мощностей.

Эксперт ФЦК Артём Мочнев сообщил, что для реализации поставленных задач уже начали внедрять на предприятии принципы бережливого производства. Внедрение единых стандартов операций позволит минимизировать лишние движения, сократить время на переналадку оборудования и обеспечить стабильное качество продукции вне зависимости от смены или опыта работника. Кроме того, анализ планировки сборочных участков и внедрение системы «5С» сделают рабочие места более эргономичными, сокращая время сотрудников на поиск инструментов и перемещения по цеху. Запланированная перепланировка участков раскроя, сборки и складирования также приведет к оптимизации потоков, снижению времени ожидания работы крана и, как следствие, прямому росту объемов производства.

Поддержка предприятий в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» осуществляется с 2025 года. Проект курируется региональным министерством экономического развития. Более подробную информацию можно найти на ИТ-платформе производительность.рф.

Фото предоставлено пресс-службой Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО

Новосибирский авиаперевозчик готовится к сертификации самолета «Танго»

Автор: Юлия Данилова

Компания-разработчик «Танго» Spectra Aircraft (входит в S7 Group) вышла на новый этап подготовки к серийному производству самолетов. По итогам макетной комиссии Авиарегистра, которая прошла в феврале 2026 года, был сформирован перечень замечаний. Это ключевой шаг на пути к началу сертификационных испытаний и дальнейшему получению сертификата типа на самолет «Танго», пояснили в пресс-службе компании.

Первый самолет «Танго» поднялся в воздух над Новосибирском в декабре 2025 года. В апреле 2026 к программе летных испытаний на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) приступит второй самолет.

Новосибирские компании сворачивают производство основных строительных материалов

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области серьезно просело производство строительных материалов. По многим позициям, которые учитываются в отчетности Новосибирскстата, сокращение выпуска продукции наблюдается второй год.

Самый серьезный провал наблюдается в производстве строительных растворов. За два месяца 2026 года компании региона произвели 11,2 тысячи кубометров раствора. Это на 41% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года производство растворов выросло к 2024 года на 4,5%.

Производство мяса КРС и птицы в Новосибирской области сократилось

Автор: Юлия Данилова

Производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных семейства лошадиных, оленины и т.д. в январе-феврале 2026 года сократилось на 13% относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Новосибирскстатом. В абсолютных цифрах объем не указан. При этом отмечается, что год назад, по сравнению с январем-февралем 2024-го, производство этого мяса в регионе выросло на 11%.

Опрошенные Infopro54 участники рынка согласились обсуждать ситуацию только на условиях анонимности. Они не исключают, что эта динамика связана с карантином, который был объявлен в регионе в связи с выявлением скота, заболевшего пастереллезом. Напомним, сейчас все очаги заболевания, по данным правительства области, локализованы, животные в карантинных зонах изъяты. С 6 марта новые случаи заболевания не выявляются. При этом количество мяса из новосибирских хозяйств на прилавках сократилось. Продавцы говорят, что завозят его из Кузбасса и Хакасии.

Новосибирцы больше не смогут узнавать степень загрязнения атмосферы в городе

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году были приняты изменения в законодательство Российской Федерации, касающиеся прогнозирования неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосфере. С 1 марта 2026 года такие прогнозы касаются всех городских и сельских поселений Новосибирской области в целом. Они направлены на регулирование деятельности выбросов предприятий, которые относятся к первой, второй и третьей категории и влияют на экологическую обстановку. Об этом сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

— С 1 марта мы приступили к выпуску общих прогнозов НМУ, которые будут размещаться на нашем сайте. Они обязывают предприятия, регулировать выбросы в атмосферный воздух. При этом прогнозов со степенью опасности не будет, — подчеркнула Лапчик.

Цифровизация принесла почти 100 млн руб прибыли предприятиям региона

Пять предприятий Новосибирской области смогли получить суммарную выгоду в 97,3 млн рублей, благодаря усовершенствованию рабочих процессов и внедрению цифровых технологий.

Кондитерское предприятие, занимающееся производством мороженого, провело оптимизацию производственных этапов и отдела по работе с поставщиками сырья. Совместно с экспертами была усовершенствована система «1С»: реализована автоматическая обработка заказов, настройка автоматической отправки документации и интеграция графика поставок для логистической службы. В итоге объём нереализованной продукции снизился с 3,2 млн до 200 тыс. рублей, время выполнения заказа сократилось на 32%, выручка увеличилась на 30%, а общая экономическая отдача составила 9,2 млн рублей.

Ученый и основатель новосибирского оборонного завода стал героем мультфильма

Автор: Юлия Данилова

Основоположник фундаментальной технологии производства электронно-оптических преобразователей (ЭОП), ученый Владимир Аксенов стал героем мультфильма. Его сняли по заказу завода «Экран ФЭП». Инициатором создания предприятия 30 лет назад был Аксенов.

Работа по созданию мультфильма длилась около 2 месяцев, частично он был отрисован с помощью искусственного интеллекта.

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Общество Отставки и назначения

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Общество

Ночные заморозки вернутся в Новосибирск на Страстной неделе

Власть Город Общество

В Новосибирске перекрыли дорогу из-за риска подтопления

Авто Бизнес

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Общество

В Новосибирской области введут запрет на рыбалку с 20 апреля

Бизнес Общество

В России предложили ограничить траты на маркетплейсах

Бизнес Недвижимость

Новосибирск сократил разрыв в аренде между центром и окраинами

Бизнес Власть

В Новосибирской области вновь ищут строителя для котельной в Искитиме

Бизнес Общество

Новосибирск взорвал спрос на контрацептивы

Бизнес Город Общество

Операторы самокатов не обращались в мэрию Новосибирска за участками для парковок

Город Общество

Мэрия Новосибирска запустила опрос о городском транспорте и дорогах

Власть Общество

Пенсионерам Новосибирской области вернули несправедливо исключенный стаж

Бизнес Общество

Кризис переработки: в Новосибирске из-за проблем с лицензиями остановили утилизацию опасных отходов

Общество

В Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям

Общество

«Поздравьте меня, я в терапии»: почему новосибирцы так полюбили ходить к психологам

Общество

В Новосибирске начался сезон пыли — на автомойках ежедневные очереди

Авто

На российском авторынке выросла доля отечественной техники

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

