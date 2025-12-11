Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск

20-летняя африканка Насооло Найва приехала в Сибирь из Уганды. Сейчас она живет в Новосибирске, в который влюбилась. Девушка учится в НГМУ и параллельно работает моделью и преподавателем английского языка.

С ранних лет Найва занималась модельным бизнесом на своей родине. В Сибири она успешно продолжила развитие карьеры, отмечая, что её экзотическая внешность и уникальный типаж пользуются в России значительным спросом.

По словам девушки, переход на новый рынок прошёл для неё гладко благодаря определённой схожести индустрий.

— Российский рынок моделинга ничем не отличается от африканского. Они очень похожи, поэтому я быстро адаптировалась, — рассказала девушка изданию Горсайт.

Она также добавила, что её нестандартная для региона внешность постоянно привлекает повышенное внимание окружающих. Со временем модель научилась не замечать навязчивых взглядов, а эта особенность, напротив, помогла ей найти общий язык с местными жителями и обзавестись новыми знакомыми.

Говоря о своих долгосрочных планах, девушка выразила желание стать своего рода культурным мостом между двумя странами.

— Хотелось бы мне быть связующим звеном между африканской и российской культурой. Наш мир очень большой и красивый. Это прекрасно, когда люди из разных стран общаются. Пока не знаю, есть ли у меня будущее здесь. Я просто делаю то, чего желает моё сердце. У меня есть время подумать, ведь мне ещё шесть лет учиться, — заключила Нассоло.

При этом она пока не строит окончательных жизненных планов, предпочитая следовать зову сердца.

