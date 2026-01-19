ИИ-модель из Новосибирска удивила пользователей соцсетей

Темнокожая Алиша из Новосибирска завоевала популярность в соцсетях благодаря своей необычной внешности. Под её постами множество лайков и комментариев. Некоторые видео собирают сотни тысяч просмотров. Однако Алиша — виртуальный персонаж, созданный нейро-блогершей Алиной Иночкиной с помощью искусственного интеллекта.

Год назад Алина поделилась идеей с подругой. Тогда технологии не позволяли воплотить задумку, но она понимала: скоро генерация персонажей станет возможной, и нужно быть готовой к этому.

— Весь следующий год я посвятила изучению нейросетей, практике и заработку на ИИ-контенте. Когда технологии «дозрели», я уже знала, как создать своего героя, — объясняет блогер изданию ГОРСАЙТ.

В соцсетях появилась Алиша — виртуальная модель с необычной внешностью и питомцем-оленёнком. Её образ мало напоминает реальную Алину: единственное сходство — цвет волос.

— Мне было важно, чтобы Алиша существовала как реальный человек. Поэтому я «поселила» её в Новосибирске. К тому же, хотелось показать, что интересные цифровые проекты могут рождаться не только в Москве, — подчеркнула Алина.

Сибирячка создала Алишу дерзкой, фриковатой и невероятно милой, поскольку ей нравятся абсурдные и несочетаемые образы.

У этой ИИ-модели насыщенная жизнь: она снимается в кино, посещает светские рауты. Недавно в соцсетях появилось фото Алиши с Ксенией Собчак. Оба образа были сгенерированы, но подписчики реагируют на них позитивно.

Aудитория модели быстро расширяется. С момента запуска аккаунта Алиши прошло всего несколько месяцев, но у неё уже более 35 тысяч подписчиков. Алина ежедневно экспериментирует с форматами и внимательно следит за реакцией аудитории. Она старается быть дружелюбной с подписчиками и не реагировать на негатив.

Ранее редакция сообщала о том, что африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск.